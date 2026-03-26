Štvrtok 26.3.2026
Meniny má Emanuel
26. marca 2026
Študenti protestovali v Košiciach, žiadajú demisiu Ficovej vlády aj nové slobodné voľby – VIDEO, FOTO
V metropole východu sa na konal študentský protest „Zvoníme na poplach!". Protestné zhromaždenie prilákalo účastníkov rôznych vekových kategórií, novinárske odhady účasti sa pohybujú na úrovni približne štyroch stoviek ľudí.
26.3.2026 (SITA.sk) - V metropole východu sa na konal študentský protest „Zvoníme na poplach!”. Protestné zhromaždenie prilákalo účastníkov rôznych vekových kategórií, novinárske odhady účasti sa pohybujú na úrovni približne štyroch stoviek ľudí.
Organizátori protestu z radov študentstva kritizovali stav spoločnosti, hovorili o demontáži demokracie. Kritiku smerovali k stavu v kultúre, plánovaným zmenám vo volebnej legislatíve či zmenám vo verejnoprávnych médiách.
Jednotlivé rečníčky a rečník sa dotkli aj témy odlivu mladých ľudí do zahraničia, gymnazistka študujúca v zahraničí pripomenula zámer vládnej koalície zasiahnuť do voľby poštou zo zahraničia (koaliční predstavitelia nedávno avizovali zámer zrušiť možnosť voliť v parlamentných voľbách poštou a nahradiť ju možnosťou voliť na zastupiteľských úradoch, prípadne v iných určených miestnostiach - pozn. SITA).
V rámci prejavov odznelo i stanovisko Študentskej rady vysokých škôl, ktorá okrem iného odsudzuje hrubý jazyk politikov vo verejnom priestore, rovnako nesúhlasí ani so vstupom politických aktérov do školského prostredia prostredníctvom nevyvážených diskusií.
Vystúpili i zástupkyne iniciatívy Študentstvo za otvorenú kultúru! Kritiku smerovali na vedenie ministerstva kultúry, verejnoprávneho telerozhlasu, Rady Fondu na podporu umenia (FPU) i erbových kultúrnych inštitúcií.
Venovali sa najmä nedávnemu zrušeniu viacročných zmlúv, ktoré Rada FPU zrušila pred niekoľkými dňami. Zaznela aj upravená verzia piesne Nebojím sa pána, ktorá už v minulosti sprevádzala protesty kultúrnej obce. Jeden z rečníkov tiež predniesol aj báseň o spoločenskej situácii.
„Hovoríme jasne - nebudeme ticho a zvoníme na poplach!” zaznelo na košickom proteste. Nespokojní študenti žiadajú demisiu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a celého vládneho kabinetu. Požadujú tiež nové slobodné voľby, kde budú môcť voliči prehodnotiť svoju voľbu spred dvoch rokov. „Ľuďom je už jedno, či skončíte v base, alebo ako čestný hosť v kryte u Putina,” padlo na Ficovu adresu.
Podujatie sa konalo pri Immaculate na Hlavnej ulici, keďže pri Dolnej bráne, kde sa obvykle podobné podujatia konajú, v súčasnosti prebiehajú rekonštrukčné práce. V závere zaznela slovenská hymna. Za protestmi stoja platformy Študentský protest, Študentstvo za Otvorenú Kultúru! a Študentská klubovňa v Žiline. Okrem Košíc sa protestovalo aj v Bratislave, Žiline a v Banskej Bystrici.
Kritika krokov vlády
Zaznela aj upravená verzia piesne Nebojím sa pána
Žiadajú voľby
