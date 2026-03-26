26. marca 2026

Študenti protestovali v Košiciach, žiadajú demisiu Ficovej vlády aj nové slobodné voľby – VIDEO, FOTO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky Protest Študenti

V metropole východu sa na konal študentský protest „Zvoníme na poplach!". Protestné zhromaždenie prilákalo účastníkov rôznych vekových kategórií, novinárske odhady účasti sa pohybujú na úrovni približne štyroch stoviek ľudí.



69c42d939ace6646870315 676x451 26.3.2026 (SITA.sk) - V metropole východu sa na konal študentský protest „Zvoníme na poplach!”. Protestné zhromaždenie prilákalo účastníkov rôznych vekových kategórií, novinárske odhady účasti sa pohybujú na úrovni približne štyroch stoviek ľudí.


Organizátori protestu z radov študentstva kritizovali stav spoločnosti, hovorili o demontáži demokracie. Kritiku smerovali k stavu v kultúre, plánovaným zmenám vo volebnej legislatíve či zmenám vo verejnoprávnych médiách.

Kritika krokov vlády


Jednotlivé rečníčky a rečník sa dotkli aj témy odlivu mladých ľudí do zahraničia, gymnazistka študujúca v zahraničí pripomenula zámer vládnej koalície zasiahnuť do voľby poštou zo zahraničia (koaliční predstavitelia nedávno avizovali zámer zrušiť možnosť voliť v parlamentných voľbách poštou a nahradiť ju možnosťou voliť na zastupiteľských úradoch, prípadne v iných určených miestnostiach - pozn. SITA).


V rámci prejavov odznelo i stanovisko Študentskej rady vysokých škôl, ktorá okrem iného odsudzuje hrubý jazyk politikov vo verejnom priestore, rovnako nesúhlasí ani so vstupom politických aktérov do školského prostredia prostredníctvom nevyvážených diskusií.

Zaznela aj upravená verzia piesne Nebojím sa pána


Vystúpili i zástupkyne iniciatívy Študentstvo za otvorenú kultúru! Kritiku smerovali na vedenie ministerstva kultúry, verejnoprávneho telerozhlasu, Rady Fondu na podporu umenia (FPU) i erbových kultúrnych inštitúcií.

Venovali sa najmä nedávnemu zrušeniu viacročných zmlúv, ktoré Rada FPU zrušila pred niekoľkými dňami. Zaznela aj upravená verzia piesne Nebojím sa pána, ktorá už v minulosti sprevádzala protesty kultúrnej obce. Jeden z rečníkov tiež predniesol aj báseň o spoločenskej situácii.



Žiadajú voľby


Hovoríme jasne - nebudeme ticho a zvoníme na poplach!” zaznelo na košickom proteste. Nespokojní študenti žiadajú demisiu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a celého vládneho kabinetu. Požadujú tiež nové slobodné voľby, kde budú môcť voliči prehodnotiť svoju voľbu spred dvoch rokov. „Ľuďom je už jedno, či skončíte v base, alebo ako čestný hosť v kryte u Putina,” padlo na Ficovu adresu.

Podujatie sa konalo pri Immaculate na Hlavnej ulici, keďže pri Dolnej bráne, kde sa obvykle podobné podujatia konajú, v súčasnosti prebiehajú rekonštrukčné práce. V závere zaznela slovenská hymna. Za protestmi stoja platformy Študentský protest, Študentstvo za Otvorenú Kultúru! a Študentská klubovňa v Žiline. Okrem Košíc sa protestovalo aj v Bratislave, Žiline a v Banskej Bystrici.


Zdroj: SITA.sk - Študenti protestovali v Košiciach, žiadajú demisiu Ficovej vlády aj nové slobodné voľby – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

