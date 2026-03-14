|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 14.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Matilda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. marca 2026
Štyri z desiatich žien na Slovensku začali podnikať s nulovým kapitálom, okrem peňazí chýbajú aj kontakty
Slovenské podnikateľky často začínajú vlastné podnikanie takmer bez finančného zázemia. Podľa aktuálneho prieskumu agentúry Ipsos pre spoločnosť
Zdieľať
14.3.2026 (SITA.sk) - Slovenské podnikateľky často začínajú vlastné podnikanie takmer bez finančného zázemia. Podľa aktuálneho prieskumu agentúry Ipsos pre spoločnosť Visa až štyri z desiatich žien rozbehli svoj biznis úplne bez vstupného kapitálu. Ďalšia približne štvrtina mala na začiatku k dispozícii menej než tisíc eur. Devätnásť percent žien začínalo s kapitálom medzi tisíc a päťtisíc eur.
Finančné zdroje pritom ženy najčastejšie hľadali vo vlastných úsporách. Viac než polovica respondentiek uviedla, že na rozbeh podnikania použila výlučne vlastné peniaze. Pomoc rodiny či známych využilo 18 percent podnikateliek, pričom časť z nich získala finančný dar a časť pôžičku. Nedostatok kapitálu pritom patrí medzi najväčšie bariéry pri rozbiehaní podnikania. Až štvrtina podnikateliek uviedla, že by na začiatku potrebovala vyššiu finančnú sumu.
Financie však nie sú jedinou prekážkou. Podľa prieskumu ženy na začiatku podnikania najčastejšie narážajú na nedostatok kontaktov. Až 28 percent respondentiek označilo práve networking za najväčšiu slabinu pri štarte podnikania. Nasledujú bariéry ako nedostatok odvahy a sebavedomia, chýbajúce informácie o legislatíve a daniach či absencia mentoringu a odborného poradenstva.
Záujem o podnikanie medzi ženami pritom vzniká pomerne skoro. Podľa prieskumu až sedem z desiatich podnikateliek rozbehlo vlastný projekt do veku 35 rokov a takmer štvrtina dokonca ešte pred dovŕšením 25 rokov. Napriek náročným začiatkom väčšina z nich hodnotí svoje rozhodnutie pozitívne. Až 83 percent žien, ktoré majú skúsenosť s podnikaním, vníma tento krok ako dobré rozhodnutie. Pozitívne ho hodnotí aj 73 percent tých, ktoré už podnikanie ukončili.
Výkonná riaditeľka Nadácie Pontis Martina Kolesárová upozorňuje, že ženy často nemajú rovnaké štartovacie podmienky ako muži. „Ženy majú prirodzenú chuť tvoriť, podnikať a posúvať veci dopredu. V praxi však často nemajú rovnaké podmienky ani štartovaciu pozíciu ako muži, a ich cesta k úspešnému biznisu nebýva priamočiara,“ uviedla. Podľa nej je systematická podpora ženského podnikania investíciou, ktorá môže priniesť dlhodobý spoločenský aj ekonomický prínos.
Zdroj: SITA.sk - Štyri z desiatich žien na Slovensku začali podnikať s nulovým kapitálom, okrem peňazí chýbajú aj kontakty © SITA Všetky práva vyhradené.
