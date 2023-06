Roland Garros: Zatiaľ môj najlepší výkon, hovorí Djokovič po postupe do štvrtfinále

Grécky tenista Stefanos Tsitsipas si zahrá vo štvrťfinále grandslamového turnaja Roland Garros proti najvyššie nasadenému Španielovi Carlosovi Alcarazovi. V nedeľňajšom osemfinále si v pozícii turnajovej päťky poradil s rakúskym kvalifikantom Sebastianom Ofnerom za 1:50 hod 7:5, 6:3, 6:0.





Ofner vzdoroval favorizovanému Grékovi iba v prvom sete. Počas neho sa dostal do vedenia 2:0 aj 3:1, no napokon prehral prvý set 5:7. V druhom si Tsitsipas postrážil svoj servis, súperovi vzal podanie v 6. hre a od stavu 5:3 už nestratil ani gem. Dvadsaťsedemročný Ofner dosiahol na parížskej antuke svoje grandslamové maximum, po ktorom sa posunie v rebríčku ATP na pozíciu okolo 80. miesta. Pre Tsitsipasa ide o tretie parížske štvrťfinále a piaty vzájomný duel s Alcarazom. Všetky štyri doterajšie vyzneli pre Španiela. "Je to súboj, na ktorý sme všetci čakali. Tu ho máme. Taký je šport, ideme na to," povedal Tsitsipas pred duelom, ktorý je na programe v utorok od 11.00.Do štvrťfinále postúpil aj najvyššie nasadený Španiel Carlos Alcaraz po tom, čo si v osemfinále poradil s turnajovou sedemnástkou Talianom Lorenzom Musettim 6:3, 6:2, 6:2. Líder rebríčka ATP potvrdil pozíciu favorita a v stretnutí, ktoré trvalo 2:11 hod si pripísal 42 víťazných úderov. Ideálny vstup do zápasu mal však Musetti, ktorý viedol v prvom sete 2:0, no ďalšie minúty už patrili favoritovi. "Myslím si, že som hral na vysokej úrovni a s veľmi dobrou kvalitou úderov. Koncentrovane som odohral celý zápas od prvej do poslednej loptičky a som veľmi rád, že som prešiel týmto náročným kolom. Snažím sa nemyslieť na víťazstvo v turnaji. Tieto myšlienky hádžem za hlavu a ide mi o to, aby som iba hral tenis a užíval si to," poznamenal priamo na kurte Alcaraz, ktorý bude v ďalšom zápase čeliť víťazovi duelu medzi Grékom Stefanosom Tsitsipasom a rakúskym kvalifikantom Sebastianom Ofnerom.Do štvrťfinále postúpil aj Srb Novak Djokovič, ktorý si v pozícii nasadenej trojky poradil s Juanom Pablom Varillasom z Peru 6:3, 6:2, 6:2. Do zápasu vstúpil lepšie, keď dvakrát zobral súperovi servis a aj keď vzápätí stratil svoj, získal set 6:3. Druhý a tretí priniesol rovnaký priebeh, Srb si vytvoril náskok a doviedol duel do víťazného konca. Na turnaji stále nestratil ani set a štrnástykrát v sérii sa predstaví vo štvrťfinále."V prvom rade chcem poďakovať všetkým fanúšikom, ktorí ma prišli podporiť. Zápas bol dobrý po všetkých stránkach. Bol to prvý zápas s Juanom a viem o ňom, že je špecialistom práve na antuku. Vedel som, že musím zbierať body, byť aktívny a nenechať ho hrať dlhé výmeny. Myslím si, že som previedol zatiaľ môj najlepší výkon na turnaji," povedal Djokovič v pozápasovom rozhovore. Pre Srba to bol 60. duel v osemfinále grandslamu, prehral len päťkrát: "Stojí za tým veľa práce. V súčasnej dobe to vnímam inak, ako pred desiatimi rokmi. Musím sa viac starať o svoje telo, stojí ma to viac síl. Stále mám motiváciu a to ma poháňa ďalej."Jeho ďalším súperom bude Rus Karen Chačanov, ktorý v pozícii nasadenej jedenástky zvíťazil nad Talianom Lorenzom Sonegom 1:6, 6:4, 7:6 (7), 6:1. Chačanov sa tak po druhý raz dostal medzi najlepšiu osmičku, v roku 2019 prehral s Rakúšanom Dominicom Thiemom.

muži - dvojhra - osemfinále:

Stefanos Tsitsipas (Gréc.-5) - Sebastian Ofner (Rak.) 7:5, 6:3, 6:0,

Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Lorenzo Musetti (Tal.-17) 6:3, 6:2, 6:2,

Novak Djokovič (Srb.-3) - Juan Pablo Varillas (Peru) 6:3, 6:2, 6:2,

Karen Chačanov (Rus.-11) - Lorenzo Sonego (Tal.) 1:6, 6:4, 7:6 (7), 6:1