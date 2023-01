Australian Open 2023: Djokovič sa vrátil víťazne, v 1.kole nestratil ani set

Srbský tenista Novak Djokovič sa vrátil víťazne na pôdu grandslamového turnaja Australian Open. Deväťnásobný melbournsky šampión zdolal v 1. kole v pozícii nasadenej štvorky Španiela Roberta Carballesa Baenu 6:3, 6:4, 6:0.





muži - dvojhra - 1. kolo:

Djokovič vlani nemohol obhajovať titul v mužskom singli a z Austrálie ho deportovali pre porušenie pravidiel ohľadom koronavírusu. Srb nebol proti ochoreniu zaočkovaný a vakcínu dlhodobo odmieta. Vlani v novembri mu zrušili trojročný zákaz vstupu do krajiny. Riaditeľ Australian Open Craig Tiley pred štartom tohtoročného turnaja varoval fanúšikov pred prípadným pískaním a bučaním na srbského hráča. Diváci Djokoviča v aréne Roda Lavera privítali búrlivým potleskom a skandovaním "Nole".V prvom sete čelil za stavu 2:2 trom brejkbalom, no dokázal otočiť z 0:40, v ďalšom geme prelomil podanie Španiela a prvý set získal vo svoj prospech. Djokovič mal navrch v dlhších výmenách od základnej čiary, lepšie returnoval. O osude druhého dejstva rozhodol Djokovičov brejk v siedmom geme. Tretí set bol už jasne v réžii favorita, ktorý po exhibičnom výkone uštedril súperovi "kanára".Djokovič bol po úspešnom vstupe do turnaja nadšený. "Ďakujem, že ste tu zostali tak dlho a podporovali ma, o takomto prijatí sa mi ani nesnívalo. Som šťastný, že som späť v Austrálii, kde som dosiahol najväčšie úspechy v kariére. Aréna Roda Lavera je môj najobľúbenejší kurt na svete. Vždy, keď do nej vstúpim, zmocňujú sa ma neopísateľné pocity. Najradšej by som tu hral všetky zápasy večer. Som veľmi spokojný s predvedenou hrou, najmä v treťom sete. Nedal som súperovi príliš veľa šancí, podržalo ma podanie. Chcel by som vyjadriť lásku mojim rodičom. Keď tu boli naposledy, získal som v Melbourne titul. Dúfam, že mi opäť prinesú šťastie," uviedol Djokovič v pozápasovom rozhovore.



Novak Djokovič (Srb.-4) - Roberto Carballes Baena (Šp.) 6:3, 6:4, 6:0