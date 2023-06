Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič oznámil koniec kariéry

Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič v nedeľu oznámil koniec svojej futbalovej kariéry. Urobil tak po víťazstve svojho klubu AC Miláno nad Hellasom Verona 3:1 v poslednom zápase sezóny v Serii A.





Milánsky klub v sobotu avizoval, že 41-ročnému útočníkovi plánuje uskutočniť rozlúčkový ceremoniál. Ibrahimovič počas neho ohlásil úplný koniec kariéry. "Ani moja rodina to nevedela, pretože som to urobiť tak, aby to všetci počuli v rovnakom čase," povedal futbalista.Jeho spoluhráči sa vzápätí postavili oproti sebe, lúčiacemu sa futbalistovi vytvorili tzv. uličku slávy. Keď Ibrahimovič odchádzal po zápase zo štadióna San Siro, snažil sa zadržať slzy. Vzal si mikrofón a povedal: "Nastal čas rozlúčiť sa. Milý futbal, s tebou sa však nelúčim."Švédsky veterán počas sezóny 2022/2023 odohral len štyri zápasy pre operáciu kolena, ktorú podstúpil v máji minulého roku. V marcovom víťaznom stretnutí na ihrisku Udinese (3:1) strelil gól a stal sa najstarším strelcom v histórii Serie A. Následne sa však opäť zranil, na konci apríla ho na zvyšok sezóny vyradil problém s pravým lýtkom.Ibrahimovič pôsobil v AC Miláno v rokoch 2010-2012 a 2019-2023, získal s ním dva ligové tituly (2011 a 2022). Začínal v klube Malmö FF, ligové triumfy vybojoval v Ajaxe Amsterdam, Juventuse Turín, Interi Miláno, FC Barcelona i Paríži Saint-Germain. Hral aj za Manchester United a LA Galaxy. Za švédsku reprezentáciu odohral 116 zápasov a strelil 62 gólov.Počas svojej kariéry zaujal niekoľkými kontroverznými vyjadreniami, ale aj vtipnými komentármi. Mimo trávnika bol známy svojou drzosťou a otvorenosťou, navyše o sebe častokrát hovoril v tretej osobe. Fanúšikov pobavil aj pri svojej rozlúčke: "Dnes ráno som sa zobudil a pršalo. Pomyslel som si, že aj Boh plače."