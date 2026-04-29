29. apríla 2026

Rozhodne Európsky parlament o zmrazení eurofondov pre Slovensko? Lexmann bude hlasovať proti


Tagy: Eurofondy Europoslankyňa za KDH Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS)

Europoslankyňa podľa svojich slov nechce, aby ľudia trpeli preto, koho si zvolili do vedenia krajiny. Europoslankyňa Miriam Lexmann (



miriam lexmann v plene ep scaled 1 676x451 29.4.2026 (SITA.sk) - Europoslankyňa podľa svojich slov nechce, aby ľudia trpeli preto, koho si zvolili do vedenia krajiny.


Europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH) bude hlasovať proti zmrazeniu eurofondov. Zdôraznila, že pri každom hlasovaní v Európskom parlamente sa riadi tým, čo je v najlepšom záujme občanov Slovenska.

Kľúč má v ruke Ficova vláda


"Preto budem hlasovať proti spusteniu procesu zmrazenia eurofondov. Uvedomujem si, že keby sa Slovensku zobrali eurofondy, tak by sa ekonomická situácia občanov zásadne zhoršila. Určite nechcem, aby ľudia trpeli preto, koho si zvolili do vedenia krajiny," dodala europoslankyňa.

Platí podľa nej však, že kľúč k tomu, či SR príde o eurofondy, alebo nie, má dnes v rukách vláda Roberta Fica (Smer-SD). Je to podľa nej práve súčasná vláda, ktorá nesie plnú zodpovednosť za dôveru Európskej únie a prístup k eurofondom. Europoslanci za stranu Hlas-SD a hnutie Progresívne Slovensko rovnako informovali, že za zmrazenie eurofondov pre Slovensko nezahlasujú.

Hlasovanie o zmrazení eurofondov


Európsky parlament v stredu bude hlasovať o tom, či navrhne Európskej komisii zmrazenie eurofondov pre Slovensko. Europoslanci o osude Slovenska rozhodnú v rámci hlasovania o rozpočtovom absolutóriu. Európska komisia môže stopnúť krajine eurofondy v záujme ochrany európskych verejných zdrojov.

Urobiť tak môže napríklad v prípade, keď členská krajina dostatočne nevyšetruje korupciu či ohrozuje nezávislosť súdov. A práve to je aj prípad Slovenska. EÚ takýmto spôsobom reaguje na oslabovanie inštitúcií a právneho štátu pod taktovkou súčasnej vlády. Sú tu tak obavy, že európske peniaze nie sú už na Slovensku v bezpečí.


Zdroj: SITA.sk - Rozhodne Európsky parlament o zmrazení eurofondov pre Slovensko? Lexmann bude hlasovať proti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Eurofondy Europoslankyňa za KDH Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS)
