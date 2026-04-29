Streda 29.4.2026
Meniny má Lea
Nové pravidlá pre platformovú prácu. Slovensko čaká zmena, ktorá môže ovplyvniť tisíce ľudí aj podnikateľov
Tagy: Podnikanie PR
Technologická spoločnosť Wolt predstavila pohľad na nové pravidlá pre platformovú prácu. Pripravovaná smernica EÚ má podľa firmy zlepšiť ochranu pracovníkov, no zároveň zachovať ...
29.4.2026 (SITA.sk) - Technologická spoločnosť Wolt predstavila pohľad na nové pravidlá pre platformovú prácu.
Pripravovaná smernica EÚ má podľa firmy zlepšiť ochranu pracovníkov, no zároveň zachovať flexibilitu, ktorú preferujú. Wolt tak reaguje na pripravovanú implementáciu európskej smernice o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy (Platform Work Directive – PWD).
Práca cez digitálne platformy sa za posledné roky stala bežnou súčasťou života tisícok Slovákov. Pre niekoho ide o hlavný zdroj príjmu, pre iných o flexibilnú možnosť privyrobiť si popri škole či zamestnaní. Práve tento dynamický segment trhu práce teraz čaká zásadná zmena. Európska únia pripravila smernicu, ktorá má po prvý raz jasne nastaviť pravidlá platformovej práce.
O jej dopadoch sa diskutovalo v apríli na stretnutí s novinármi v Bratislave. Nové pravidlá môžu priniesť lepšiu ochranu pracovníkov, no zároveň je dôležité zachovať flexibilitu, ktorú si väčšina z nich cení.
Smernica, ktorá mení pravidlá hry
Takzvaná Platform Work Directive (PWD) má ambíciu zlepšiť pracovné podmienky ľudí pracujúcich cez digitálne platformy. Zavádza napríklad väčšiu transparentnosť algoritmov, ktoré rozhodujú o prideľovaní práce, a zároveň počíta s právnou domnienkou zamestnaneckého pomeru v prípadoch, kde platforma pracovníka výrazne kontroluje.
Slovensko musí tieto pravidlá zapracovať do svojej legislatívy najneskôr do decembra 2026. Najbližšie mesiace tak budú kľúčové pre to, ako bude platformová práca u nás fungovať. Cieľom novej legislatívy je "zlepšiť pracovné podmienky ľudí pracujúcich prostredníctvom digitálnych platforiem a zabezpečiť im prístup k adekvátnym právam".
Flexibilita verzus ochrana, hľadanie rovnováhy
Jednou z hlavných otázok, ktoré zaznievali na diskusii je, ako skombinovať väčšiu ochranu pracovníkov s flexibilitou, ktorá je pre tento typ práce typická. Spoločnosť Wolt upozorňuje, že práve flexibilita je jedným z hlavných dôvodov, prečo sa ľudia pre platformovú prácu rozhodujú.
"Partnerskí kuriéri Woltu v priemere doručujú približne deväť hodín týždenne, čo naznačuje, že nejde o tradičný zamestnanecký model na plný úväzok," vysvetľuje Veronika Bush, manažérka verejnej politiky pre strednú a východnú Európu.
Podľa dostupných dát, viac ako polovicu kuriérov tvoria študenti alebo ľudia, ktorí majú inú prácu. Platformová práca tak pre nich predstavuje najmä doplnkový príjem a možnosť prispôsobiť si pracovný čas vlastným potrebám.
Dáta hovoria jasne, ľudia chcú slobodu rozhodovať
Diskusia v Bratislave sa opierala aj o výsledky prieskumu agentúry Ipsos. Tie ukazujú, že verejnosť vníma flexibilitu ako kľúčový benefit platformovej práce.
Až 87 percent Slovákov si myslí, že pracovníci by mali mať možnosť sami rozhodovať o tom, koľko a kedy pracujú. Zároveň 68 percent respondentov podporuje možnosť výberu medzi rôznymi pracovnými režimami.
Zaujímavé sú aj dáta nezávislého prieskumu od Copenhagen Economics priamo od kuriérov. Podľa nich až 94 percent z nich uprednostňuje spoluprácu na báze nezávislej činnosti pred klasickým zamestnaneckým pomerom. Tieto čísla podľa odborníkov naznačujú, že ak by regulácia bola príliš prísna, mohla by narušiť fungovanie celého systému.
Dopady na ekonomiku aj malé podniky
Platformová ekonomika dnes zohráva významnú úlohu aj v širšom hospodárstve. Wolt na Slovensku spolupracuje s viac ako 3 000 obchodmi a reštauráciami a pôsobí vo viac než 70 mestách.
Platformová ekonomika má významný prínos pre lokálne podniky a zákazníkov. Podľa generálneho manažéra Wolt Slovensko Jakuba Kaceru až 88 percent obchodných partnerov tvoria malé a stredné podniky. "Pre mnohé z nich sú donáškové platformy kľúčovým zdrojom tržieb, často predstavujú až tretinu celkového obratu. Ak by nové pravidlá neboli nastavené vyvážene, mohlo by to podľa odborníkov ovplyvniť nielen samotné platformy, ale aj dostupnosť služieb a ceny pre zákazníkov," dodáva Kacera
Technológie pod väčšou kontrolou
Jednou z dôležitých zmien, ktoré smernica prináša, je väčšia transparentnosť algoritmov. Tie dnes zohrávajú kľúčovú úlohu. Rozhodujú napríklad o tom, kto dostane objednávku alebo aká bude odmena za jej doručenie. Nové pravidlá majú zabezpečiť, aby pracovníci lepšie rozumeli tomu, ako tieto systémy fungujú a ako ovplyvňujú ich prácu.
Wolt sa tejto téme venuje už dnes. Od roku 2022 napríklad zverejňuje správu o algoritmickej transparentnosti a informuje kuriérov o podmienkach jednotlivých objednávok ešte pred ich prijatím.
Platformová práca ako súčasť moderného trhu
Odborníci sa zhodujú, že platformová práca nie je krátkodobý trend, ale stabilná súčasť moderného trhu práce. "Práca pre platformy je súčasťou nového, moderného pracovného trhu, kde flexibilita či ‚job sharing‘ majú svoje pevné miesto," vysvetľuje Jakub Kacera. Zároveň dodáva, že správne nastavená regulácia môže podporiť inovácie, digitalizáciu a konkurencieschopnosť krajiny.
Najbližšie mesiace rozhodnú
Implementácia smernice PWD bude mať dopad nielen na kuriérov či platformy, ale aj na celé podnikateľské prostredie. Ovplyvní dostupnosť služieb, fungovanie reštaurácií aj možnosti zárobku pre tisíce ľudí.
"Sme presvedčení, že budúca regulácia by mala byť jasná, vyvážená a vykonateľná v praxi," zdôrazňuje Veronika Bush.
Diskusia v Bratislave ukázala, že hľadanie rovnováhy medzi ochranou a flexibilitou nebude jednoduché. No práve tento kompromis môže rozhodnúť o tom, ako bude vyzerať práca budúcnosti na Slovensku.
Budúcnosť práce sa tvorí dnes
Platformová práca dnes pomáha tisícom ľudí získať príjem a stovkám podnikov rásť. Nová legislatíva má ambíciu tento systém zlepšiť, no zároveň nesmie potlačiť jeho najväčšiu výhodu - slobodu.
To, ako sa Slovensko rozhodne nastaviť pravidlá, bude mať dopad na každodenný život ľudí aj fungovanie ekonomiky.
A práve teraz je čas, keď sa o tejto budúcnosti rozhoduje.
Prečítajte si tiež
Sulík po vyhodení Bittó Cigánikovej definitívne opúšťa SaS, spájajú sily a Sme rodina nie je jediná ich možnosť
Rozhodne Európsky parlament o zmrazení eurofondov pre Slovensko? Lexmann bude hlasovať proti
