Rusi deportovali na Ďaleký východ stovky Mariupoľčanov vrátane detí

23.4.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko násilne deportovalo do Vladivostoku 308 obyvateľov ukrajinského Mariupoľa vrátane 90 detí. Na Telegrame to uviedol poradca mariupoľského starostu Petro Andriuščenko.Poznamenal, že títo Mariupoľčania dorazili na ruský Ďaleký východ vo štvrtok. Umiestnili ich do škôl a ubytovní, pričom ich chcú rozmiestniť v rôznych osadách Prímorského kraja.Ukrajinská vojenská rozviedka už pred mesiacom informovala, že ukrajinských civilistov posielajú do ekonomicky zaostalejších častí Ruska, kde ich nútia pracovať bez nároku na mzdu a pod podmienkou, že dva roky odtiaľ neodídu.