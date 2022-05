Vládne strany spája jedine odpor k Ficovi. Podľa politológa by si mal Sulík uvedomiť, že upadáme do brutálnej hospodárskej krízy

Nezhody pre zvyšovanie daní

Pomoc ľuďom neprichádza

12.5.2022 - Vládne strany zatiaľ nemajú záujem o predčasné parlamentné voľby, ale ktovie, s čím všetkým kalkulujú. Pre agentúru SITA takúto mienku vyslovil politológ Juraj Marušiak v súvislosti s koaličným sporom, ako financovať protiinflačnú pomoc rodinám.Vládne strany podľa politológa spája odpor k Robertovi Ficov a jeho strane Smer – sociálna demokracia (Smer-SD), a preto neustále opakujú, že by s Ficom do vlády za žiadnych okolností nešli a časť strán hovorí, že ani so stranou Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) do povolebnej koalície.„Neviem, ako chcú vládnuť. Jedine, že by vládli s nezaradenými poslancami. Ak by prišlo k predčasným voľbám, tak istotu účasti v parlamente majú všetky vládne strany okrem Za ľudí. Ale jediný, kto si nezatvára vrátka pred vládnutím, je Boris Kollár,“ poznamenal Marušiak.Doplnil, že pokiaľ bude platiť „vládna karanténa pre Fica“, ťažko si predstaviť inú vládnu zostavu, možno len za účasti Progresívneho Slovenska Strana Sloboda a Solidarita (SaS) odmieta dodatočné zdanenie vybraných firiem pri financovaní časti vládneho balíčka pomoci.Pre SaS je zvyšovanie daní červenou čiarou a vyzerá to tak, že nemieni ustúpiť. Neurobila tak ani pri eurovale, čo však spôsobilo pád vlády Ivety Radičovej v roku 2011.„Otázka daní bola alfou a omegou Sulíkovho politického programu. Na druhej strane si Sulík musí uvedomiť, že Slovensko a celá EÚ idú do brutálnej hospodárskej krízy a zvyšovanie daní je jeden z nástrojov, ako kríze čeliť,“ povedal politológ.Koalícia o pomoci ľuďom rokuje približne tri mesiace. Definitívna zhoda sa stále hľadá a opozícia hovorí o neschopnosti vlády. Politológ predpokladá, že postup vládnej koalície vyvolá negatívne nálady v spoločnosti.„Ľudia majú sympatie k tým, ktorí im pomôcť chcú a k tým, ktorí pomôcť nechcú, sympatie nemajú. Pokiaľ odznel prísľub o pomoci a vláda nie je schopná sa dohodnúť, ako jeho splnenie bude vyzerať, tak je to z hľadiska imidžu vlády katastrofa. Určite sa to prejaví aj na voličských sympatiách vládnych strán,“ usúdil Marušiak.