Rusko navrhlo obrancom oceliarne v Mariupole, aby zložili zbrane

Ruské ozbrojené sily ponúkli vojakom, ktorí im kladú odpor v ukrajinskom prístavnom meste Mariupol, že ušetria ich životy, ak v nedeľu v stanovenom čase zložia zbrane. Informovala o tom britská stanica Sky News.





Ruská armáda uviedla, že ukrajinskí vojaci a "zahraniční žoldnieri" v Mariupole majú možnosť zložiť zbrane v nedeľu v čase od 06.00 h do 13.00 h moskovského času (05.00 - 12.00 h SELČ) a ich bezpečnosť bude zaručená.Moskva spresnila, že s vojakmi, ktorí pristúpia na jej ponuku, sa bude zaobchádzať v súlade so Ženevským dohovorom o vojnových zajatcoch.Vo vyhlásení Moskvy sa neuvádza, čo sa stane s vojakmi, ktorí odmietnu prestať bojovať.Píše sa v ňom, že ruská armáda sa pri prekladaní ponuky riadi výlučne humánnymi princípmi.Rusko tvrdí, že jediné zostávajúce ukrajinské jednotky v prístavnom meste sa nachádzajú v malej oblasti okolo areálu oceliarne Azovstaľ. Moskva deklaruje, že jej jednotky už Mariupol "takmer ovládli".Vojaci bojujúci na ukrajinskej strane, ktorí uviazli v areáli továrne Azovstaľ, budú počas noci informovaní o ponuke ruskej strany, a to každých 30 minút prostredníctvom rádiového spojenia, uvádza sa vo vyhlásení.Moskva súčasne apelovala na ukrajinských vojakov i žoldnierov, aby nečakali na povolenie vzdať sa od Kyjeva, ale rozhodli sa sami.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v jednom zo svojich vystúpení v sobotu varoval, že "eliminácia" zostávajúcich bojovníkov v Mariupole by znamenala koniec rozhovorov s Ruskom.Mariupol čelí ostreľovaniu už od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z 24. februára. Ide totiž o strategické prístavné mesto, ktorého získanie by Rusku umožnilo územne prepojiť anektovaný Krymský polostrov s proruskými odštiepeneckými regiónmi v Donbase.