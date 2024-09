Ruskí trestanci vyslaní do vojny na Ukrajine sa po návrate dopúšťajú násilných zločinov. Páchajú ich na ženách, dievčatách aj deťoch

Nové násilné trestné činy

Doplnenie jednotiek

24.9.2024 (SITA.sk) - Odborníčka na ľudské práva podporovaná Organizáciou Spojených národov (OSN) v pondelok odsúdila násilie v Rusku páchané bývalými odsúdenými, ktorých tresty boli preklasifikované, aby mohli bojovať na Ukrajine a ktorí po návrate domov páchajú zločiny vrátane znásilnení a vrážd.Podľa bulharskej novinárky Mariany Kacarovovej, ktorá na základe mandátu od Rady pre ľudské práva podporovanej OSN monitoruje práva v Rusku, uviedla, že návrat bývalých zločincov, ktorým boli vymazané ich trestné záznamy, prispieva k ďalšiemu násiliu v Rusku.Kacarovová v rozhovore s novinármi uviedla, že do vojny na Ukrajine bolo naverbovaných odhadom 170-tisíc delikventov, ktorí boli odsúdení za násilné zločiny."Mnohí z nich, ktorí sa vracajú - a toto je novovznikajúci trend - páchajú nové násilné trestné činy na ženách, dievčatách, deťoch, vrátane sexuálneho násilia a zabíjania," povedala Kacarovová v Ženeve, kde sa konalo jesenné zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva "Násilie páchané na ženách v Rusku, ktoré je už beztak na veľmi vysokej úrovni, sa ešte viac zvýšilo. Každý rok zomierajú tisíce žien v dôsledku domáceho násilia. V Rusku neexistuje zákon, ktorý by jednoznačne kriminalizoval domáce násilie alebo rodovo podmienené násilie," skonštatovala Kacarovová.Ruská vojna na Ukrajine trvá už tretí rok a Kremeľ vynaložil veľké úsilie, aby doplnil svoje jednotky. V roku 2022 úrady čiastočne zmobilizovali približne 300-tisíc mužov a ľudskoprávne skupiny a médiá tiež informovali o snahe získať väzňov, ktorí si odpykávajú trest odňatia slobody vo väzniciach v celej krajine.Pôvodne nábor vykonávala žoldnierska Wagnerova skupina, ale potom naň podľa aktivistov a médií začalo dohliadať ruské ministerstvo obrany Ruský parlament v marci schválil zákon, ktorý umožňuje úradom prepustiť odsúdených zločincov z väzníc, pod podmienkou, ak sa prihlásia do armády a podpíšu zmluvu s ministerstvom obrany.