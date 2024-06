R. Kaliňák avizoval trestné oznámenie pre darovanie migov Ukrajine

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) avizoval podanie trestného oznámenia ministerstvom obrany v súvislosti s darovaním stíhačiek MiG-29 Ukrajine. Informoval o tom na stredajšej tlačovej besede po rokovaní vlády.





Rezort obrany avizuje právne kroky pre darovanie stíhačiek Ukrajine

Bývalý minister obrany a súčasný predseda mimoparlamentných Demokratov Jaroslav Naď podľa Kaliňáka darovaním stíhačiek oslabil ozbrojené sily v rozpore s Ústavou SR. "Týmto spôsobom oslabiť ozbrojené sily v rozpore s ústavou sa v našom politickom slovníku ináč ako vlastizrada označiť nedá," vyhlásil Kaliňák. Naď zároveň tento krok urobil podľa Kaliňáka proti vôli svojich vtedajších koaličných partnerov.Dočasne poverená vláda Eduarda Hegera v marci 2023 rozhodla, že Ukrajine poskytne 13 stíhačiek MiG-29 a časť systému protivzdušnej obrany Kub. Viacerí politici i právnici tvrdili, že dočasne poverený kabinet nemal oprávnenie darovať migy, keďže to považovali za zásadnú otázku zahraničnej politiky.Vtedajší minister obrany Jaroslav Naď zverejnil právnu analýzu rezortu obrany, ktorá mala slúžiť ako jedno zo stanovísk na jeho informované rozhodovanie v procese, na sociálnej sieti v polovici mája 2023.





Ministerstvo obrany (MO) SR avizuje právne kroky pre darovanie stíhačiek MiG-29 Ukrajine. Tvrdí, že dočasne poverená vláda Eduarda Hegera nemala žiadne kompetencie sa ich zbaviť. Dočasne poverený kabinet techniku podľa rezortu daroval bez existujúcej právnej analýzy. TASR o tom informoval komunikačný odbor MO SR. Exminister obrany a predseda mimoparlamentných Demokratov Jaroslav Naď považuje darovanie migov naďalej za právne čisté.



"Po nástupe na ministerstvo som dal urobiť audit v odborných zložkách. Snažil som sa zistiť a dopátrať sa k informáciám, či niekto na takejto právnej analýze pracoval a či vôbec existuje. Nič také sa nenašlo," uviedol štátny tajomník MO SR Igor Melicher. Myslí si, že dočasne poverená vláda odovzdaním stíhačiek urobila zásadné rozhodnutie v zahraničnej politike, čím porušila Ústavu SR.



Štátny tajomník reagoval aj na právnu analýzu, ktorú zverejnil exminister Jaroslav Naď na sociálnej sieti v máji 2023. Tá mala slúžiť ako jedno zo stanovísk, o ktoré sa opieral pri darovaní techniky pre Ukrajinu. "Vysvitlo, že exminister klamal, keď sa opieral o právnu analýzu pri darovaní stíhačiek MiG-29 pre Ukrajinu," komentoval Melicher.



Exminister Naď trvá na tom, že právna analýza k rozhodnutiu darovať migy bola spravená. Analýzu podľa neho pripravili nielen na ministerstve obrany, ale zaoberal sa ňou aj vtedajší minister spravodlivosti Viliam Karas. S ich názormi sa podľa Naďa stotožnilo aj ministerstvo zahraničných vecí, tému riešili aj právne oddelenia kancelárie prezidenta a úradu vlády. Na základe toho urobila vláda rozhodnutie. "Právne to bolo absolútne čisté," podotkol.



Naď dodal, že rozhodnutie darovať stíhačky Ukrajine by urobil spolu s vládou znova, keďže zachraňujú životy a Slovensku majú byť preplatené z Európskeho mierového nástroja. K avizovaným právnym krokom povedal, že jedno trestné oznámenie v tejto veci už raz polícia odmietla.



Dočasne poverená vláda Eduarda Hegera v marci 2023 rozhodla, že Ukrajine poskytne 13 stíhačiek MiG-29 a časť systému protivzdušnej obrany Kub. Viacerí politici i právnici tvrdili, že dočasne poverený kabinet nemal oprávnenie darovať migy, keďže to považovali za zásadnú otázku zahraničnej politiky.



Právnu analýzu žiadal od rezortu aj verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský. V utorkovom (11. 6.) stanovisku informoval, že ministerstvu sa ju nepodarilo nájsť.