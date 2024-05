USA: Odvolanie Šojgua svedčí o Putinovom zúfalstve

Spojené štáty v pondelok vyhlásili, že zmena vo vedení ruského ministerstva obrany nariadená šéfom Kremľa Vladimirom Putinom svedčí o jeho zúfalstve pokračovať v invázii na Ukrajinu.





Putin v nedeľu krátko po novej ofenzíve ruskej armády a reinagurácii do prezidentského úradu odvolal dlhoročného ministra obrany Sergeja Šojgua a nahradil ho ekonómom a doterajším vicepremiérom Andrejom Belousovom.Dôvodom tejto zmeny je podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova to, že rezort obrany by mal byť absolútne otvorený inováciám, zavádzaniu pokrokových nápadov a vytváraniu podmienok pre ekonomickú konkurencieschopnosť."Podľa nášho názoru je to ďalší dôkaz Putinovej zúfalej snahy pokračovať v agresívnej vojne proti Ukrajine, a to napriek tomu, že táto vojna výrazne vyčerpáva ruskú ekonomiku a spôsobuje veľké straty ruských vojakov, pričom niektoré odhady hovoria až o 315.000 obetiach," uviedol zástupca hovorcu ministerstva zahraničných vecí USA Vedant Patel.Vladimir Putin by podľa neho mohol túto nevyprovokovanú vojnu proti Ukrajine ukončiť kedykoľvek tým, že stiahne ruské sily z ukrajinského územia.