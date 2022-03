Rusko a Bielorusko by nemalo nijakým spôsobom participovať na medzinárodných športových podujatiach

Základ medzinárodného športu

Vyhlásenie podpísalo 26 krajín Únie

9.3.2022 - Rusku a Bielorusku by nemalo byť povolené organizovať žiadne medzinárodné športové podujatia, uchádzať sa o ich organizáciu, ani by im nemali byť pridelené.Individuálni športovci nominovaní Ruskom alebo Bieloruskom, športoví odborníci a tímy reprezentujúce ruský alebo bieloruský štát, by mali mať zakázané súťažiť v iných krajinách vrátane tých organizácií, miest alebo značiek, ktoré aktívne reprezentujú Rusko alebo Bielorusko, ako sú napríklad veľké futbalové kluby.Zhodli sa na tom ministri zodpovední za šport z celého sveta. Za Slovensko sa pod ich spoločné vyhlásenie podpísal štátny tajomník rezortu školstva pre šport Ivan Husár „Nevyprovokovaná a neospravedlniteľná vojna Ruska proti Ukrajine, ktorú podporila bieloruská vláda, je ohavnosťou a hrubým porušením jeho medzinárodných záväzkov. Rešpektovanie ľudských práv a mierové vzťahy medzi národmi tvoria základ medzinárodného športu," zdôvodňujú ministri.V spoločnom vyhlásení zdôrazňujú, že všade tam, kde je to možné, by sa mali prijať primerané opatrenia na obmedzenie sponzorstva a inej finančnej podpory od subjektov s väzbami na ruský a bieloruský štát.Medzinárodné športové federácie zároveň vyzývajú k tomu, aby prijali tieto zásady a oceňujú všetky tie, ktoré tak už urobili. „Vítame aj rozhodnutie Medzinárodného paralympijského výboru zakázať ruským a bieloruským športovcom súťažiť na Zimných paralympijských hrách v roku 2022 v Pekingu. Tieto obmedzenia by mali platiť dovtedy, kým nebude opäť možná spolupráca podľa základných zásad medzinárodného práva," uviedli signatári vyhlásenia.Spoločné vyhlásenie podpísalo v utorok 8. marca 26 členských krajín Európskej únie (okrem Bulharska), ďalej Austrália, Island, Japonsko, Kanada, Kórejská republika, Nórsko, Nový Zéland, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké a Švajčiarsko.