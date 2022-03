CIA vykresľuje Putina ako nahnevaného; vojna mu nejde podľa plánov

Šéfovia amerických tajných služieb vo svojich analýzach označili ruského prezidenta Vladimira Putina za "nahnevaného" izolovaného vodcu, ktorý sa usiluje získať globálny vplyv a momentálne je sklamaný z toho, že invázia ruskej armády na Ukrajinu nejde podľa plánu. Informovala o tom v noci na stredu agentúra AFP.





Dlhoročný ruský prezident v sebe už mnoho rokov "dusí výbušnú zmes krivdy a ambícií", povedal americkým zákonodarcom riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns.Riaditeľ CIA sa tiež zmienil o "systéme" zavedenom ruským prezidentom, v ktorom je okruh jeho poradcov "čoraz užší". Tento trend ešte viac akceleroval počas pandémie choroby COVID-19."Ide o systém, v ktorom, vo všeobecnosti, kvôli kariére nie je dobré spochybňovať jeho (Putinov) úsudok, alebo mu oponovať," povedal Burns.Inváziu Ruska na Ukrajinu označil Burns za vec Putinovho "hlbokého osobného presvedčenia", za jeho stret s Európou a Spojenými štátmi.Podľa Burnsa Putinov plán spočíval v dobytí Kyjeva v priebehu prvých dvoch dní invázie, preto je teraz pre nedostatočný pokrok "nahnevaný a sklamaný".Burns očakáva, že Putin teraz pravdepodobne zdvojnásobí silu a pokúsi sa rozdrviť ukrajinskú armádu bez ohľadu na civilné obete.

Šéfka Národnej spravodajskej služby Avril Hainesová vyhlásila, že Putina – podľa presvedčenia spravodajcov – hnevá nedostatok úcty voči svojej osobe zo strany Západu.



Podľa Hainesovej neočakával ani taký veľký odpor Ukrajincov proti ruskej invázii a ani takú silu a rýchlosť sankcií uvalených na Rusko a jeho predstaviteľov mnohými krajinami na svete.



Dodala, že podľa analytikov je nepravdepodobné, že by Putina doterajšie neúspechy odradili – útoky môžu ešte len eskalovať, upozornila Hainesová.



"Cíti, že toto je vojna, ktorú si nemôže dovoliť prehrať," povedala na margo konfliktu na Ukrajine. "Ale to, čo by mohol byť ochotný akceptovať ako výhru, sa môže časom zmeniť," upozornila.



Putinova invázia na Ukrajinu bola podľa Hainesovej "šokom" pre geopolitický poriadok s "dôsledkami do budúcnosti, ktorým ešte len začíname rozumieť, no určite budú".



Generálporučík Scott Berrier, riaditeľ obrannej spravodajskej služby Pentagónu, uviedol, že Rusko pod Putinovým vedením intenzívne pracuje na modernizácii svojich zbraní, najmä taktických jadrových. "Domnievam sa, že si myslí, že mu to dáva asymetrickú výhodu," vysvetlil Barrier.



Putin koncom februára vyvolal všeobecné zdesenie, keď vydal rozkaz uviesť ruské jadrové sily do stavu najvyššej pohotovosti.



Niektorí americkí predstavitelia sa v súkromných rozhovoroch vyjadrili, že v tom najhoršom prípade by mohol nariadiť rozmiestnenie takýchto minijadrových zbraní smerom na nejaké mesto.



Híring predstaviteľov amerických spravodajských služieb v Kongrese mal byť venovaný globálnym hrozbám, ale značne dominovali otázky o už dva týždne trvajúcej ruskej invázii do susednej Ukrajiny.