Slovensko zvláda situáciu na hraniciach, povedal Mikulec a ostro zareagoval aj na výrok primátora Košíc

9.3.2022 - Slovensko zvláda situáciu spojenú s príchodom vojnových utečencov z Ukrajiny cez našu východnú hranicu. Pred rokovaním vlády to skonštatoval minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO)."Na tie počty, ktoré chodia cez hranice a tie hranice ako sú infraštrukturálne vybavené, tak si myslím, že sa to zvláda," povedal Mikulec. Ak by sa prílev Ukrajincov na Slovensko zvyšoval, podľa Mikulca je prioritou zabezpečiť, aby bola hranica priechodná.Následne sa potom majú riešiť ďalšie záležitosti ako doprava alebo ubytovanie. "Aktuálne za jeden deň momentálne prejde okolo 12 a pol tisíca osôb," uviedol minister.Mikulec zároveň reagoval na výrok primátora Košíc Jaroslava Poláčeka , podľa ktorého hrozí mestu pre nápor utečencov humanitárna katastrofa."Neviem, či Košice majú nedostatok vody, nedostatok jedla, nedostatok ubytovania. To majú na Ukrajine, nie v Košiciach," dodal minister vnútra.