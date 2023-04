Rusko bude mať ťažkosti s protiofenzívou Ukrajiny, tvrdia analytici amerického ISW

Vyčerpané a dezorganizované

Mechanizovanú ofenzívu

24.4.2023 (SITA.sk) - Všetky ruské výsadkové jednotky sú už zapojené do útočných alebo obranných operácií na Ukrajine a Rusko by na spustenie akejkoľvek ofenzívy muselo nasadiť značné zálohy.V najnovšej aktualizácii to naznačujú analytici z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) . Tí dodávajú, že ruské jednotky sú navyše vyčerpané a dezorganizované.Podľa ISW práve vyčerpanosť, dezorganizácia a roztrieštenosť budú pravdepodobne predstavovať významné prekážky pre vyhliadky Ruska na obranu kritických sektorov frontovej línie v prípade plánovanej a avizovanej ukrajinskej protiofenzívy. Ruské jednotky na Ukrajine údajne operujú v decentralizovaných a do značnej miery degradovaných formáciách.Analytici taktiež prognózujú, že Ukrajina bude schopná viesť koordinovanú viacbrigádovú mechanizovanú ofenzívu s plným využitím deviatich brigád.Ak sa však predpoklady ISW ukážu ako nesprávne, potom budú nesprávne aj niektoré jeho hodnotenia a pozorovania a vyhliadky Rusov na udržanie ich pozícií budú lepšie, ako sa uvádza v správe ISW.