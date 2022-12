Rusko má v Čiernom a Stredozemnom mori lode so sto strelami Kalibr, rakety podľa Ukrajiny ledva vyšli „z montážnej linky“

4.12.2022 (Webnoviny.sk) - Ruské ozbrojené sily majú v dvoch moriach lode so 100 strelami Kalibr. Informuje o tom spravodajský portál Kyjev Independent s odvolaním sa na príspevok ukrajinského námorníctva na sociálnej sieti Facebook. Podľa neho má Rusko v Čiernom mori štyri lode s 24 raketami Kalibr a v Stredozemnom mori päť plavidiel so 76 strelami.Predstaviteľ ukrajinského ministerstva obrany Vadym Skibickyj v sobotu povedal, že ruská armáda pokračuje v odpaľovaní svojich strategických rakiet a v súčasnosti používa stále viac nových striel, pričom niektoré sú vyrobené až v auguste. To podľa neho naznačuje, že niektoré rakety sa používajú ledva vyjdú „z montážnej linky“.