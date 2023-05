Západ musí poskytnúť Ukrajine spoľahlivé bezpečnostné záruky, vraví Macron

31.5.2023 (SITA.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron povedal, že Západ by mal Ukrajine poskytnúť „hmatateľné a spoľahlivé bezpečnostné záruky“. Ako referuje web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na portál francúzskeho denníka Le Monde, vyhlásil to v stredu na bezpečnostnej konferencii Globsec v Bratislave.Podľa Macrona bude táto otázka v najbližších týždňoch predmetom kolektívnych diskusií. Zdôraznil, že Ukrajina „dnes chráni Európu“ a je „tak dobre vyzbrojená“, že Západ má záujem, „aby mala spolu s nami spoľahlivé bezpečnostné záruky na multilaterálnom základe“.Macron dodal, že západné krajiny musia byť v súvislosti s Ukrajinou oveľa ambicióznejšie ako doteraz. „Dnes musíme Ukrajine všetkými prostriedkami pomôcť uskutočniť účinnú protiofenzívu. Toto je nevyhnutné a musíme to zintenzívniť,“ dodal francúzsky prezident.