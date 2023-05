Rusko ničí cesty z Černihivskej oblasti k svojim hraniciam, obáva sa útoku Ukajiny na Briansk

31.5.2023 (SITA.sk) - Ruská armáda výbuchom prerušila cestu v ukrajinskej Černihivskej oblasti v blízkosti bieloruských a ruských hraníc. Uviedla to v stredu ukrajinská pohraničná služba. Podľa jej hovorcu Andrija Demčenka predošlý deň explózia poškodila cestu spájajúcu ukrajinské mesto Černihiv s ruským mestom Briansk.Podľa Demčenka krok ruskej armády by sa dal vysvetliť jej obavami, že „Ukrajina zaútočí na oblastné centrum Briansk". „Ale Ukrajina nie je agresor. Naša krajina uskutočňuje výlučne obranné kroky a nepotrebujeme Briansk," dodal hovorca pohraničnej služby. Informuje o tom web Kyiv Independent.Ničenie ciest zo strany Ruska nastalo niekoľko dní po tom, ako ruské protikremeľské milície, ktoré tvrdia, že bojujú na ukrajinskej strane, vyhlásili, že podnikli úspešné vpády do ruskej Belgorodskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou. Hoci Kyjiv popiera priamu účasť na operáciach ruských protikremeľských milícií, ukrajinská vojenská spravodajská služba cez víkend uviedla, že získala „cenné informácie" z vpádu skupín Ruský dobrovoľnícky zbor a Légia sloboda Ruska na ruské územie.