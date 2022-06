Rusko prekoná „šialené“ sankcie, tvrdí Putin, Ukrajina by podľa neho peniazmi z exportu potravín platila za zbrane

Prognóza inflácie je vysoká

Rusi môžu zvýšiť svoj export

17.6.2022 - Ekonomika Ruska podľa jeho prezidenta Vladimira Putina prekoná „nerozvážne a šialené“ sankcie. Tie naň uvalili štáty v zahraničí pre jeho inváziu na Ukrajinu, pričom ich sprevádza aj zastavená činnosť stoviek zahraničných spoločností v krajine.Putin to vyhlásil počas medzinárodného ekonomického fóra v Petrohrade, kde dlho odsudzoval krajiny za to, že chcú oslabiť Rusko.„Nefungovalo to. Ruské podniky a vládne úrady pracovali pokojne a profesionálne. Normalizujeme ekonomickú situáciu. Stabilizovali sme finančné trhy, bankový systém, obchodný systém,“ vyhlásil Putin na margo sankcií.Povedal tiež, že predpokladaná miera inflácie v Rusku mierne klesla, súčasná prognóza 16,7 % ročne je však stále príliš vysoká.Okrem iného Putin na fóre skritizoval Spojené štáty americké, ktoré podľa jeho slov „vyhlásili víťazstvo v studenej vojne a neskôr si o sebe začali myslieť, že sú poslami Boha na Zemi“.Vyjadril sa tiež, že Moskva splní všetky „úlohy" vojenskej „špeciálnej operácie“ na Ukrajine, ktorú označil za „rozhodnutie suverénnej krajiny na základe práva brániť svoju bezpečnosť".Ruský prezident spomenul aj prerušený vývoz potravín v dôsledku bojov na Ukrajine, ktorý vyvoláva obavy z globálnej potravinovej krízy, pričom povedal, že Rusko je pripravené „značne zvýšiť svoj export potravín a hnojiva“.Zároveň však vyjadril obavy, že Ukrajina by mohla využiť export potravín na platbu za zbrane, ktoré dostala zo zahraničia.