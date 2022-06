Boris Johnson po druhýkrát od začiatku vojny na Ukrajine navštívil Kyjev, ponúkol výcvik vojakov

Témou bola aj dodávka zbraní

Výcvik by bol v zahraničí

17.6.2022 (Webnoviny.sk) - Britský premiér Boris Johnson v piatok pricestoval už na druhú neohlásenú návštevu Kyjeva od začiatku ruskej vojny. Prvýkrát ukrajinské hlavné mesto navštívil v apríli.„Mnohé dni tejto vojny potvrdili, že podpora Ukrajiny zo strany Veľkej Británie je pevná a odhodlaná," uviedol oficiálny účet ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na komunikačnej platforme Telegram. Informuje o tom portál bbc.com.Zelenskyj a Johnson podľa šéfa úradu ukrajinského prezidenta na stretnutí diskutovali aj o dodávkach ťažkých zbraní.Obaja lídri hovorili aj o systémoch protivzdušnej obrany, ekonomickej podpore Ukrajiny a o ďalších sankciách proti Rusku, napísal na Telegrame Andrij Jermak.Britská vláda informovala, že Boris Johnson ponúkol Ukrajine rozsiahly výcvik vojakov. Išlo by o vycvičenie do 10-tisíc vojakov každé štyri mesiace.Ukrajinskí vojaci by sa cvičili v iných krajinách a za tri týždne by získali bojové zručnosti, zdravotnícky výcvik, znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a taktiku, ako čeliť výbušninám.Podľa vyhlásenia britskej vlády cieľom je obnoviť a zvýšiť odolnosť Kyjeva proti ruskej invázii.