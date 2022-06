Rusku nesvitá na lepšie časy, milionári sa balia a vo veľkom opúšťajú krajinu

15.6.2022 (Webnoviny.sk) - Po invázii na Ukrajinu a z dôvodu západných sankcií z Ruska húfne odchádzajú milionári. Referuje o tom spravodajský web CNN.Podľa správy spoločnosti Henley & Partners, ktorá pomáha bohatým ľuďom so sťahovaním do zahraničia, sa očakáva, že v tomto roku opustí krajinu takmer trikrát toľko ruských milionárov ako v roku 2019.Keďže západné sankcie zasahujú ruskú elitu, predpokladá sa, že Rusko v roku 2022 príde o približne 15-tisíc osôb s majetkom vyšším ako milión dolárov, čo je asi 15 % ruských milionárov.Analytik Andrew Amoils uviedol, že údaje o „migrácii bohatstva sú veľmi dôležitým meradlom“ zdravia ekonomiky a dodal, že v minulosti to zvyčajne znamenalo „veľký kolaps“ danej krajiny.