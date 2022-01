Rusko presunulo námorné cvičenie, ktoré malo byť pri pobreží Írska

Rusko v sobotu oznámilo, že zmení miesto konania avizovaného námorného cvičenia, ktoré sa malo uskutočniť pri pobreží Írska. Informovala o tom tlačová agentúra AP s odvolaním sa na diplomatické zdroje.





Stalo sa tak po tom, ako Dublin vyjadril znepokojenie nad týmto zámerom v súvislosti s napätým sporom medzi Moskvou a Západom o rozširovanie Severoatlantickej aliancie (NATO) a obavami, že sa Rusko hodlá napadnúť Ukrajinu.Cvičenie sa malo konať 3.-8. februára zhruba 240 kilometrov od juhozápadného Írska v medzinárodných vodách, ale zároveň v rámci exkluzívnej ekonomickej zóny Írska, ktoré je členskou krajinou EÚ, ale nie členom NATO.Ruské veľvyslanectvo v Írsku v sobotu zverejnilo list, v ktorom ruský veľvyslanec Jurij Filatov hovorí, že dané cvičenie bude premiestnené z írskej ekonomickej zóny "so zámerom neprekážať pri rybolovných činnostiach".Minister zahraničných vecí Írskej republiky Simon Coveney tento týždeň vystúpil proti manévrom so slovami, že "toto nie je čas na zvyšovanie vojenskej aktivity a napätia v kontexte toho, čo sa deje s Ukrajinou a na nej".Rozhodnutie Moskvy predstavuje zriedkavý ústupok v čase eskalujúceho napätia, ktoré súvisí so zhromaždením približne 100.000 ruských vojakov na hraniciach s Ukrajinou a požiadavkami Kremľa, aby sa Aliancia nikdy nerozšírila o Ukrajinu.Spojené štáty aj NATO požiadavky Ruska oficiálne odmietajú, hoci Washington načrtol oblasti, kde je možná diskusia, čo vzbudzuje nádej, že existuje spôsob, ako sa vyhnúť vojne.Washington varoval Moskvu pred "zničujúcimi sankciami", ak Rusko pristúpi k invázii na Ukrajinu. Tie majú zahŕňať i penále namierené proti najvyšším ruským predstaviteľom a kľúčovým ekonomickým sektorom Ruskej federácie.Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov upozornil, že uvalenie sankcií by znamenalo úplné pretrhnutie vzťahov s USA.

Ruskom podporovaní separatisti ovládajú dva regióny na východe Ukrajiny od roku 2014, keď Rusko anektovalo ukrajinský polostrov Krym. Moskva vydala v zmienených dvoch regiónoch už vyše 500.000 ruských pasov.



Moskva spustila vojenské cvičenie s účasťou motorizovanej pechoty a delostrelectva i na juhozápade Ruska. Ďalšie cvičenie s účasťou letectva sa odohráva v Kaliningradskej oblasti pri Baltskom mori. V Čiernom mori a v Arktíde sú zasa nasadené desiatky ruských vojnových plavidiel.



Ruskí vojaci sú tiež na spoločnom cvičení v Bielorusku; Západ sa preto obáva, že Moskva by mohla začať útok proti Ukrajine zo severu, z územia Bieloruska. Ukrajinské hlavné mesto Kyjev leží iba 75 kilometrov od bieloruských hraníc.