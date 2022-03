Rusko zapojilo do bojov všetku silu zhromaždenú pri hraniciach Ukrajiny, odpálilo stovky rakiet

7.3.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko už zapojilo do bojov na Ukrajine takmer 100 % svojej bojovej sily, ktorú mesiace pred začiatkom invázie zhromažďovalo pri ukrajinských hraniciach a v Bielorusku. Ako referuje spravodajský web CNN, uviedol to nemenovaný popredný predstaviteľ americkej obrany.Rusko tiež podľa neho dosiaľ odpálilo proti Ukrajine viac ako 625 rakiet.Vzdušný priestor nad Ukrajinou je síce stále sporný, no spomenutý predstaviteľ sa domnieva, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má k dispozícii prevažnú väčšinu svojich lietadiel, ako aj pozemné zbrane na obranu ukrajinského vzdušného priestoru.