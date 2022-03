Rusi verbujú Sýrčanov do vojny, tvrdí The Wall Street Journal

Rusko verbuje sýrskych bojovníkov skúsených v boji v mestských oblastiach, aby sa zapojili do vojny na Ukrajine. Informoval o tom v nedeľu americký denník The Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na nemenované zdroje.





Moskva, ktorá 24. februára spustila inváziu na Ukrajinu, v posledných dňoch naverbovala bojovníkov zo Sýrie v nádeji, že pomôžu pri dobytí Kyjeva, povedali podľa agentúry AFP denníku štyria americkí predstavitelia.Rusko vstúpilo do sýrskej občianskej vojny v roku 2015 na strane režimu prezidenta Bašára Asada. Krajina sa už viac ako desať rokov zmieta v konflikte poznačenom mestskými bojmi.Jeden zo zdrojov povedal, že niektorí bojovníci sú už v Rusku pripravení zapojiť sa do boja na Ukrajine, hoci nebolo bezprostredne jasné, koľko bojovníkov bolo dosiaľ naverbovaných. Ďalšie podrobnosti predstavitelia USA neuviedli.Do ukrajinského konfliktu už vstúpili zahraniční bojovníci na oboch stranách, všíma si AFP.Čečenský vodca Ramzan Kadyrov, ktorého podporuje Kremeľ, zverejnil videá čečenských bojovníkov, ktorí sa pripojili k útoku a Ukrajinu, a potvrdil, že niektorí z nich boli zabití v bojoch. Čečensko je autonómna republika Ruskej federácie v severnom Kaukaze.Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba zase oznámil, že do krajiny pricestovalo približne 20.000 zahraničných dobrovoľníkov, aby sa zapojili do boja proti Rusku.Po tom, čo Rusko ovládlo juhoukrajinské prístavné mesto Cherson a zintenzívnilo ostreľovanie miest po celej Ukrajine, hrozí obkľúčenie aj samotnej metropole Kyjev i druhému najväčšiemu mestu Charkov na východe.