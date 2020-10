S Kollárom bola v čase havárie vo vládnej limuzíne aj bývalá misska

Počas nehody predsedu parlamentu Borisa Kollára bola v jeho aute aj žena. Pri nehode si poranila hlavu a hrudník.

Portál Plus 7 dní zistil, že s ním cestovala bývalá finalistka Miss Universe SR a vizážistka Miroslava Fabušová. Informáciu portálu potvrdila aj ona s tým, že je na jednotke intenzívnej starostlivosti a nechce hovoriť o prognózach. Odmietla sa vyjadriť k detailom nehody a nechcela ani komentovať, prečo bolo v sobotu s Kollárom.

Vyšetrenia ukázali, že Kollár má zlomený druhý krčný stavec a liečiť sa bude niekoľko týždňov. Je v stabilizovanom stave a pri vedomí, napísala médiam v nedeľu jeho hovorkyňa.

Zdroj: Instagram/Mirka Fabus

Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová ešte v sobotu večer potvrdila, že po nehode ošetrili štyri osoby. "Jedného z účastníkov transportovali do nemocnice s viacerými poraneniami celého tela, tzv. polytraumou. Počas prevozu bol pri vedomí a v stabilizovanom stave. Ďalší dvaja zranení, muž a žena, si poranili hlavu a hrudník a boli taktiež prevezení do nemocnice. Štvrtý účastník nehody transport do nemocničného zariadenia odmietol," priblížila

Predseda parlamentu mal nehodu v sobotu (24.10.) podvečer na križovatke Ulice Svornosti a Mramorovej ulice v bratislavských Podunajských Biskupiciach. Pri nehode sa zranil aj jeho osobný ochranca a vodič Úradu pre ochranu ústavných činiteľov.