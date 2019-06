SAGAN SKONČIL V 4. ETAPE OKOLO ŠVAJČIARSKA TRETÍ A POKRAČUJE V ŽLTOM

Arlesheim 18. júna - Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu BORA-hansgrohe skončil po záverečnom špurte v 4. etape 83. ročníka pretekov Okolo Švajčiarska na treťom mieste. Saganovi sa podarilo udržať žltý dres, ktorý získal v pondelok. Z víťazstva sa v utorok tešil Talian Elia Viviani, ktorý si pripísal piaty triumf v sezóne a svojmu zamestnávateľovi, stajni Deceuninck-QuickStep, zabezpečil víťazstvo číslo 38.



Pred slovenského jazdca sa stihol na páske ešte dostať Austrálčan Michael Matthews. (Team Sunweb). Štvrtá etapa dlhá 164 km s dvojicou horských (2. a 3. kategória) a dvojicou šprintérskych prémií viedla z Murtenu do Arlesheimu na predmestí Bazileja. Pätnásť kilometrov po štarte sa z pelotónu oddelila štvorica v zložení Simon Geschke (CCC Team), Taco van der Hoorn (Team Jumbo-Visma), Robin Carpenter (Rally UHC Cycling) a Gian Friesecke (Swiss Racing Academy), ktorá si vybudovala maximálny náskok vo výške tri a pol minúty. V pelotóne spoľahlivo pracovali jazdci tímu BORA-hansgrohe s lídrom priebežného poradia Saganom, ktorí neumožnili kvartetu výraznejšie sa vzdialiť a pomaly začali ukrajovať z jeho náskoku.



Tridsať kilometrov pred cieľom skončil po páde v opatere lekárov kapitán tímu Ineos a víťaz Tour de France 2018 Geraint Thomas a na podujatí predčasne skončil. V stúpaní na Eichenberg sa pelotón rozhodujúcim spôsobom dotiahol na štvoricu a ako prvý stratil kontakt na kolegov Američan Carpenter. Švajčiar Friesecke striasol najprv Holanďana van Hoorna a potom aj Nemca Geschkeho a tvrdohlavo sa snažil uniknúť pelotónu, ktorého vysoké tempo diktoval tím BORA-hansgrohe. Na druhej šprintérskej prémii sa Saganovi podarilo uchmatnúť dve sekundy v boji o žltý dres. Jedenásť kilometrov pred cieľom, dostihlo hlavné pole, v ktorom viditeľne stúpala nervozita, posledného z úniku. O ataky sa neúspešne pokúsili domáci Stefan Küng (Groupama-FDJ) so Slovincom Matejom Mohoričom (Bahrain-Merida) a za špicou pelotónu sa začali formovať favoriti. Jazdcom Treku sa podarilo na poslednom kilometri dostať dopredu Johna Degenkolba, popri ktorom sa pretiahol Viviani so Saganom a v ich súboji bol napokon úspešnejší majster Talianska.

4. etapa, Murten – Arlesheim (164 km):



1. Elia Viviani (Tal./Deceuninck-QuickStep) 3:46:02 h, 2. Michael Matthews (Austr./Team Sunweb), 3. Peter SAGAN (SR/BORA-hansgrohe), 4. Matteo Trentin (Tal./Mitchelton-Scott), 5. Jasper Stuyven (Belg./Trek-Segafredo), 6. Sep Vanmarcke (Belg./EF Education First), 7. Reinardt Janse Van Rensburg (JAR/Dimension Data), 8. Ivan Garcia (Šp./Bahrain-Merida), .9 Stan Dewulf (Belg./Lotto Soudal), 10. Fabian Lienhard (Švajč.) všetci rovnaký čas ako víťaz

Priebežné poradie:



1. Peter SAGAN (SR/BORA-hansgrohe) 11:37:28 h, 2. Michael Matthews (Austr./Team Sunweb) +10 s, 3. Kasper Asgreen (Dán./Deceuninck-QuickStep) +15, 4. Rohan Dennis (Austr./Bahrain-Merida) +16, 5. Lawson Craddock (USA/EF Education First) +21, 6. Stefan Küng (Švajč./Groupama-FDJ) +25, 7. Matteo Trentin (Tal./Mitchelton-Scott) +32, 8 Patrick Konrad (Rak./BORA-hansgrohe) +33, 9. Jonathan Castroviejo (Šp./Team Ineos) +34, 10. Luis León Sanchez (Šp./Astana Pro Team) rovnaký čas