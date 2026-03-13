|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 13.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vlastimil
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. marca 2026
Samosprávy sa spojili a predstavili plán reformy. Chcú silnejšie regióny aj stabilné financovanie služieb
Tagy: predseda SK8 Verejná správa
Samosprávne organizácie sa zhodli na spoločných krokoch pre lepšie fungovanie služieb pre občanov. Združenie obcí a miest Slovenska (ZMOS) a ...
Zdieľať
13.3.2026 (SITA.sk) - Samosprávne organizácie sa zhodli na spoločných krokoch pre lepšie fungovanie služieb pre občanov. Združenie obcí a miest Slovenska (ZMOS) a združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) predstavili spoločný pozičný dokument k reforme verejnej správy.
Prišli s vlastnou iniciatívou a ponúkajú konkrétny rámec pre nastavenie reformy tak, aby bola zrealizovateľná a reflektovala potreby územia. Spoločný dokument k reforme samosprávne organizácie nazvali Územná samospráva ako stabilný a silný partner štátu. Ide pre nich o historický moment, kedy sa zhodli na spoločných princípoch a krokoch, ktoré sú nevyhnutné pre modernizáciu a efektívnejšie fungovanie služieb.
ZMOS a SK8 v ďalšom kroku oslovia predstaviteľov štátu, s cieľom hľadať prieniky a odštartovať prípravu samotnej reformy. Samosprávy totiž už dlhodobo upozorňujú, že súčasný model usporiadania kompetencií a financovania je neudržateľný. Spoločný dokument však prináša víziu, ako transformovať verejnú správu na moderný a funkčný systém postavený na potrebách obyvateľov. Predseda SK8 a trnavský župan Jozef Viskupič zdôraznil, že reforma verejnej správy nemôže zostať len diskusnou a akademickou témou.
„Ak chceme silné regióny a kvalitnejší život pre našich obyvateľov, musíme vytvoriť systém, ktorý je predvídateľný a postavený na reálnom partnerstve medzi vládou, štátom a samosprávou. Potrebujeme jasné pravidlá, zrozumiteľné kompetencie a predovšetkým stabilné financovanie,“ dodal Viskupič. Vláde tak podľa neho vyslali signál, že samosprávne kraje majú spoločnú víziu, a že sú pripravené prevziať zodpovednosť.
Pozičný dokument je tak historický konsenzus združení SK8 a ZMOS. Ako združenia priblížili, cieľom má byť vytvorenie štíhleho a decentralizovaného štátu, ktorý presunie výkon sektorových politík ako vzdelávanie, sociálne služby, kultúra či regionálny rozvoj priamo na samosprávy.
„Návrh počíta s ústavným zakotvením postavenia samospráv, odstránením duplicít so štátnou správou a zavedením regionálneho integrovaného modelu riadenia. Zároveň prináša stabilitu cez predvídateľné viaczdrojové financovanie a povinnú medziobecnú spoluprácu,“ priblížili združenia.
ZMOS a primátor mesta Partizánske Jozef Božik pripomenul, že územná samospráva denne zabezpečuje služby, ktoré sa bezprostredne dotýkajú života obyvateľov. „Občan, keď rieši svoj problém, klope na dvere mestského alebo obecného úradu. Preto prinášame návrh reformy verejnej správy z pohľadu samospráv. Návrh je ponukou na vecnú diskusiu o budúcnosti verejnej správy. Zároveň platí, že reforma musí zahŕňať aj fungovanie štátu, len ako celok môže dávať zmysel,“ doplnil Božik.
Združenia zdôraznili, že realizácia reformy na základe ich dokumentu je nevyhnutnou podmienkou pre udržateľnosť samospráv. Tie totiž v súčasnom nastavení narazili na svoje kapacitné aj finančné limity. „Zároveň deklarujeme, že materiál predstavuje odborný základ pre otvorenie celospoločenskej diskusie. Očakávame od štátu, najmä od vládnej moci, otvorenie vecného dialógu, ktorého cieľom bude schválenie reformy prinášajúcej vyššiu kvalitu života obyvateľov vo všetkých kútoch Slovenska,“ uzatvára ZMOS.
Zdroj: SITA.sk - Samosprávy sa spojili a predstavili plán reformy. Chcú silnejšie regióny aj stabilné financovanie služieb © SITA Všetky práva vyhradené.
Prišli s vlastnou iniciatívou a ponúkajú konkrétny rámec pre nastavenie reformy tak, aby bola zrealizovateľná a reflektovala potreby územia. Spoločný dokument k reforme samosprávne organizácie nazvali Územná samospráva ako stabilný a silný partner štátu. Ide pre nich o historický moment, kedy sa zhodli na spoločných princípoch a krokoch, ktoré sú nevyhnutné pre modernizáciu a efektívnejšie fungovanie služieb.
Chcú začať rokovania so štátom
ZMOS a SK8 v ďalšom kroku oslovia predstaviteľov štátu, s cieľom hľadať prieniky a odštartovať prípravu samotnej reformy. Samosprávy totiž už dlhodobo upozorňujú, že súčasný model usporiadania kompetencií a financovania je neudržateľný. Spoločný dokument však prináša víziu, ako transformovať verejnú správu na moderný a funkčný systém postavený na potrebách obyvateľov. Predseda SK8 a trnavský župan Jozef Viskupič zdôraznil, že reforma verejnej správy nemôže zostať len diskusnou a akademickou témou.
„Ak chceme silné regióny a kvalitnejší život pre našich obyvateľov, musíme vytvoriť systém, ktorý je predvídateľný a postavený na reálnom partnerstve medzi vládou, štátom a samosprávou. Potrebujeme jasné pravidlá, zrozumiteľné kompetencie a predovšetkým stabilné financovanie,“ dodal Viskupič. Vláde tak podľa neho vyslali signál, že samosprávne kraje majú spoločnú víziu, a že sú pripravené prevziať zodpovednosť.
Pozičný dokument je tak historický konsenzus združení SK8 a ZMOS. Ako združenia priblížili, cieľom má byť vytvorenie štíhleho a decentralizovaného štátu, ktorý presunie výkon sektorových politík ako vzdelávanie, sociálne služby, kultúra či regionálny rozvoj priamo na samosprávy.
„Návrh počíta s ústavným zakotvením postavenia samospráv, odstránením duplicít so štátnou správou a zavedením regionálneho integrovaného modelu riadenia. Zároveň prináša stabilitu cez predvídateľné viaczdrojové financovanie a povinnú medziobecnú spoluprácu,“ priblížili združenia.
Finančné aj kapacitné limity
ZMOS a primátor mesta Partizánske Jozef Božik pripomenul, že územná samospráva denne zabezpečuje služby, ktoré sa bezprostredne dotýkajú života obyvateľov. „Občan, keď rieši svoj problém, klope na dvere mestského alebo obecného úradu. Preto prinášame návrh reformy verejnej správy z pohľadu samospráv. Návrh je ponukou na vecnú diskusiu o budúcnosti verejnej správy. Zároveň platí, že reforma musí zahŕňať aj fungovanie štátu, len ako celok môže dávať zmysel,“ doplnil Božik.
Združenia zdôraznili, že realizácia reformy na základe ich dokumentu je nevyhnutnou podmienkou pre udržateľnosť samospráv. Tie totiž v súčasnom nastavení narazili na svoje kapacitné aj finančné limity. „Zároveň deklarujeme, že materiál predstavuje odborný základ pre otvorenie celospoločenskej diskusie. Očakávame od štátu, najmä od vládnej moci, otvorenie vecného dialógu, ktorého cieľom bude schválenie reformy prinášajúcej vyššiu kvalitu života obyvateľov vo všetkých kútoch Slovenska,“ uzatvára ZMOS.
Zdroj: SITA.sk - Samosprávy sa spojili a predstavili plán reformy. Chcú silnejšie regióny aj stabilné financovanie služieb © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: predseda SK8 Verejná správa
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Chceli by Slováci, aby súčasná opozícia vládla aj s Matovičom? Rozdiely v odpovediach sú výrazné
Chceli by Slováci, aby súčasná opozícia vládla aj s Matovičom? Rozdiely v odpovediach sú výrazné
<< predchádzajúci článok
Po policajnej akcii „Hlavička" obvinili z drogovej trestnej činnosti päť osôb – VIDEO
Po policajnej akcii „Hlavička“ obvinili z drogovej trestnej činnosti päť osôb – VIDEO