Piatok 13.3.2026
Meniny má Vlastimil
13. marca 2026
Po policajnej akcii „Hlavička“ obvinili z drogovej trestnej činnosti päť osôb – VIDEO
Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru vzniesol v súvislosti s
13.3.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru vzniesol v súvislosti s policajnou akciou "Hlavička", ktorú policajti vykonali vo štvrtok 12. marca obvinenie piatim osobám. Ako ďalej informoval hovorca policajného prezídia Roman Hájek, obvinení sú stíhaní pre zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou.
"Podľa našich doterajších zistení mala organizovaná skupina pôsobiť najmenej od roku 2024 najmä na území Trnavského a Nitrianskeho kraja. Jednotliví členovia skupiny mali konať vzájomne koordinovane, s rozdelenými úlohami a s cieľom získania finančného prospechu. Ich činnosť mala spočívať najmä v zadovažovaní a následnej distribúcii omamných a psychotropných látok," uviedol Hájek.
V priebehu vyšetrovania bolo podľa polície zdokumentované obchodovanie s drogami v množstve niekoľkých kilogramov. "Počas realizácie policajnej akcie sme zadržali šesť osôb, z ktorých päť sme obvinili. Zároveň sme vykonali osem domových prehliadok a osemnásť prehliadok iných priestorov a pozemkov," informoval policajný hovorca. Doplnil, že pri zásahu policajti zaistili finančnú hotovosť vo výške približne 85 000 eur, ako aj viaceré druhy drog, konkrétne metamfetamín, marihuanu a kokaín. "Okrem toho sme zaistili anabolické steroidy a falošné tabakové výrobky vo forme cigariet," uviedol Hájek.
Na vyšetrovaní prípadu sa podľa hovorcu podieľali aj operatívni pracovníci Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave. Počas akcie tiež poskytli súčinnosť policajti z Krajských riaditeľstiev Policajného zboru v Bratislave a Trnave, ako aj príslušníci Útvaru osobitného určenia a Mobilnej zásahovej jednotky Úradu hraničnej a cudzineckej Prezídia PZ.
"Polícia dlhodobo deklaruje, že nebude tolerovať drogovú trestnú činnosť a osoby, ktoré sa na nej podieľajú, bude dôsledne stíhať a stavať pred súd," dodal Hájek s tým, že vyšetrovanie tohto prípadu naďalej pokračuje.
Zdroj: SITA.sk - Po policajnej akcii „Hlavička“ obvinili z drogovej trestnej činnosti päť osôb – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Obchodovanie s drogami
"Podľa našich doterajších zistení mala organizovaná skupina pôsobiť najmenej od roku 2024 najmä na území Trnavského a Nitrianskeho kraja. Jednotliví členovia skupiny mali konať vzájomne koordinovane, s rozdelenými úlohami a s cieľom získania finančného prospechu. Ich činnosť mala spočívať najmä v zadovažovaní a následnej distribúcii omamných a psychotropných látok," uviedol Hájek.
V priebehu vyšetrovania bolo podľa polície zdokumentované obchodovanie s drogami v množstve niekoľkých kilogramov. "Počas realizácie policajnej akcie sme zadržali šesť osôb, z ktorých päť sme obvinili. Zároveň sme vykonali osem domových prehliadok a osemnásť prehliadok iných priestorov a pozemkov," informoval policajný hovorca. Doplnil, že pri zásahu policajti zaistili finančnú hotovosť vo výške približne 85 000 eur, ako aj viaceré druhy drog, konkrétne metamfetamín, marihuanu a kokaín. "Okrem toho sme zaistili anabolické steroidy a falošné tabakové výrobky vo forme cigariet," uviedol Hájek.
Polícia nebude tolerovať drogovú trestnú činnosť
Na vyšetrovaní prípadu sa podľa hovorcu podieľali aj operatívni pracovníci Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave. Počas akcie tiež poskytli súčinnosť policajti z Krajských riaditeľstiev Policajného zboru v Bratislave a Trnave, ako aj príslušníci Útvaru osobitného určenia a Mobilnej zásahovej jednotky Úradu hraničnej a cudzineckej Prezídia PZ.
"Polícia dlhodobo deklaruje, že nebude tolerovať drogovú trestnú činnosť a osoby, ktoré sa na nej podieľajú, bude dôsledne stíhať a stavať pred súd," dodal Hájek s tým, že vyšetrovanie tohto prípadu naďalej pokračuje.
Zdroj: SITA.sk - Po policajnej akcii „Hlavička“ obvinili z drogovej trestnej činnosti päť osôb – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Samosprávy sa spojili a predstavili plán reformy. Chcú silnejšie regióny aj stabilné financovanie služieb
Samosprávy sa spojili a predstavili plán reformy. Chcú silnejšie regióny aj stabilné financovanie služieb
Premiér Fico zverejnil list prezidentovi Zelenskému
Premiér Fico zverejnil list prezidentovi Zelenskému