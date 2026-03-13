Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 13.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vlastimil
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

13. marca 2026

Po policajnej akcii „Hlavička“ obvinili z drogovej trestnej činnosti päť osôb – VIDEO


Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru vzniesol v súvislosti s



Zdieľať
6437ba6b351ff906963506 676x451 13.3.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru vzniesol v súvislosti s policajnou akciou "Hlavička", ktorú policajti vykonali vo štvrtok 12. marca obvinenie piatim osobám. Ako ďalej informoval hovorca policajného prezídia Roman Hájek, obvinení sú stíhaní pre zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou.

Obchodovanie s drogami


"Podľa našich doterajších zistení mala organizovaná skupina pôsobiť najmenej od roku 2024 najmä na území Trnavského a Nitrianskeho kraja. Jednotliví členovia skupiny mali konať vzájomne koordinovane, s rozdelenými úlohami a s cieľom získania finančného prospechu. Ich činnosť mala spočívať najmä v zadovažovaní a následnej distribúcii omamných a psychotropných látok," uviedol Hájek.

V priebehu vyšetrovania bolo podľa polície zdokumentované obchodovanie s drogami v množstve niekoľkých kilogramov. "Počas realizácie policajnej akcie sme zadržali šesť osôb, z ktorých päť sme obvinili. Zároveň sme vykonali osem domových prehliadok a osemnásť prehliadok iných priestorov a pozemkov," informoval policajný hovorca. Doplnil, že pri zásahu policajti zaistili finančnú hotovosť vo výške približne 85 000 eur, ako aj viaceré druhy drog, konkrétne metamfetamín, marihuanu a kokaín. "Okrem toho sme zaistili anabolické steroidy a falošné tabakové výrobky vo forme cigariet," uviedol Hájek.

Polícia nebude tolerovať drogovú trestnú činnosť


Na vyšetrovaní prípadu sa podľa hovorcu podieľali aj operatívni pracovníci Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave. Počas akcie tiež poskytli súčinnosť policajti z Krajských riaditeľstiev Policajného zboru v Bratislave a Trnave, ako aj príslušníci Útvaru osobitného určenia a Mobilnej zásahovej jednotky Úradu hraničnej a cudzineckej Prezídia PZ.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"Polícia dlhodobo deklaruje, že nebude tolerovať drogovú trestnú činnosť a osoby, ktoré sa na nej podieľajú, bude dôsledne stíhať a stavať pred súd," dodal Hájek s tým, že vyšetrovanie tohto prípadu naďalej pokračuje.


Zdroj: SITA.sk - Po policajnej akcii „Hlavička“ obvinili z drogovej trestnej činnosti päť osôb – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

