Piatok 13.3.2026
Meniny má Vlastimil
13. marca 2026
Chceli by Slováci, aby súčasná opozícia vládla aj s Matovičom? Rozdiely v odpovediach sú výrazné
Tagy: agentúra AKO Opozícia Prieskum
13.3.2026 (SITA.sk) - Viac ako štvrtina Slovákov si praje vládu súčasnej opozície aj s Hnutím Slovensko. Konkrétne 26,2 percenta uviedlo, že by chceli vládu strán súčasnej opozície aj s matovičovcami. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ 24.
Dáta boli zbierané v dňoch 10. až 19. februára, na reprezentatívnej vzorke tisíc respondentov. Tým bola položená otázka: "V prípade, že by sa konali predčasné voľby teraz, chceli, či nechceli by ste vládu terajšej opozície (PS, KDH, SaS, Demokrati) so stranou Hnutie Slovensko?”.
Odpovede si vyberali z vopred definovaných možností, zvoliť mohli len jednu. Vládu súčasnej opozície aj s Hnutím Slovensko by nechcelo 22,9 percenta opýtaných. Ďalších 37,9 percenta z nich uviedlo, že by vôbec nechceli vládu súčasnej opozície. Na otázku nechcelo odpovedať 10,3 percenta účastníkov prieskumu, 1,6 percenta uvádzalo, že nepôjde voliť a 1,1 percenta odpovedalo, že im to je jedno.
Z hľadiska demografických kategórií nie sú rozdiely v odpovediach mužov a žien výrazné, avšak muži si častejšie prajú vládu opozičných strán s Hnutím Slovensko (29 percent mužov a 24 percent žien), ženy zas častejšie nechceli na otázku odpovedať (13 percent ženy, 8 percent mužov). Z hľadiska veku je najviac tých, ktorí by chceli vládu opozičných strán s matovičovcami vo vekovej kategórii 18 až 33 rokov, a to 36 percent.
S pribúdajúcim vekom klesá podiel tých, ktorí by si priali takúto vládu. Medzi 34 až 49-ročnými ide o 28 percent, vo vekovej kategórii 50 až 65 rokov je to 22 percent a najmenej, 20 percent, si želá vládu opozície s Hnutím Slovensko medzi respondentmi vo veku 66 a viac rokov. V tejto vekovej kategórii je zároveň najviac respondentov, ktorí by vôbec nechceli vládu súčasnej opozície, a to 45 percent.
Najväčší podiel respondentov, ktorí by chceli vládu terajšej opozície bez Hnutia Slovensko je vo vekovej kategórii 18 až 33 rokov (25 percent). Z hľadiska vzdelania je najviac tých, ktorí by vôbec nechceli vládu súčasnej opozície, medzi ľuďmi so základným a učňovským vzdelaním bez maturity, konkrétne 43 percent. Vládu súčasnej opozície s matovičovcami si najčastejšie prajú ľudia s vysokoškolským vzdelaním, a to 28 percent z nich. Rovnako je medzi nimi najväčší podiel tých, ktorí by chceli vládu opozičných strán, ale bez Hnutia Slovensko, ide o 30 percent.
Najviac priaznivcov vládnutia súčasnej opozície s politickým subjektom Igora Matoviča je v Trnavskom kraji (31 percent) najmenej zas v Bratislavskom kraji (20 percent). Najviac respondentov, ktorí uviedli, že by chceli vládu opozičných strán, ale bez Hnutia Slovensko, bolo v Bratislavskom a Žilinskom kraji, po 28 percent. Najmenší podiel týchto odpovedí bol v Košickom kraji, konkrétne 16 percent.
To, že by vôbec nechceli vládu súčasnej opozície uvádzali najčastejšie respondenti z Nitrianskeho kraja, konkrétne 45 percent z nich. Nasleduje Prešovský kraj, kde si takúto vládu nepraje 39 percent opýtaných, v tesnom závese s podielom 38 percent sú opýtaní zo Žilinského a Trenčianskeho kraja.
Z hľadiska národnosti nie sú výrazné rozdiely medzi národnosťami v tom, koľko percent respondentov by chcelo vládu opozície s matovičovcami, alebo bez nich, no medzi účastníkmi prieskumu slovenskej národnosti bolo výrazne viac takých, ktorí by vôbec nechceli vládu opozičných strán. Išlo o 40 percent z nich, pričom túto odpoveď uviedlo 26 percent respondentov maďarskej národnosti a 24 percent respondentov inej národnosti.
Najviac respondentov, ktorý by chceli vládu opozičných strán aj s Hnutím Slovensko je v elektoráte samotného hnutia, uvádzalo to 84 percent ľudí, ktorí by matovičovcov volili. Nasleduje mimoparlamentná strana Demokrati, kde túto odpoveď vybralo 60 percent jej voličov a KDH, kde to bolo 52 percent.
U ďalších opozičných subjektov, teda strany SaS a hnutia Progresívne Slovensko išlo o 44 a 40 percent. U voličov strán Smer-SD, Hlas-SD a mimoparlamentného hnutia Republika túto možnosť nezvolilo ani desať percent ich voličov, v prípade koaličnej SNS to bolo 13 percent. Vládu opozičných strán bez hnutia Igora Matoviča si najčastejšie želajú voliči SaS (47 percent), nasledovaní voličmi PS (45 percent) a Demokratov (32 percent).
Takúto vládu by tiež chcelo 27 percent voličov Hlasu, aj 21 percent nerozhodnutých voličov. Vládu súčasnej opozície by vôbec nechcelo 77 percent voličov Smeru, 75 percent voličov Republiky či 71 percent voličov SNS. Tento názor zastáva aj 62 percent voličov Hlasu, 45 percent nevoličov a 37 percent nerozhodnutých voličov. Rovnako ho má aj 15 percent voličov KDH.
Zdroj: SITA.sk - Chceli by Slováci, aby súčasná opozícia vládla aj s Matovičom? Rozdiely v odpovediach sú výrazné © SITA Všetky práva vyhradené.
Dáta boli zbierané v dňoch 10. až 19. februára, na reprezentatívnej vzorke tisíc respondentov. Tým bola položená otázka: "V prípade, že by sa konali predčasné voľby teraz, chceli, či nechceli by ste vládu terajšej opozície (PS, KDH, SaS, Demokrati) so stranou Hnutie Slovensko?”.
Ako odpovedali respondenti
Odpovede si vyberali z vopred definovaných možností, zvoliť mohli len jednu. Vládu súčasnej opozície aj s Hnutím Slovensko by nechcelo 22,9 percenta opýtaných. Ďalších 37,9 percenta z nich uviedlo, že by vôbec nechceli vládu súčasnej opozície. Na otázku nechcelo odpovedať 10,3 percenta účastníkov prieskumu, 1,6 percenta uvádzalo, že nepôjde voliť a 1,1 percenta odpovedalo, že im to je jedno.
Z hľadiska demografických kategórií nie sú rozdiely v odpovediach mužov a žien výrazné, avšak muži si častejšie prajú vládu opozičných strán s Hnutím Slovensko (29 percent mužov a 24 percent žien), ženy zas častejšie nechceli na otázku odpovedať (13 percent ženy, 8 percent mužov). Z hľadiska veku je najviac tých, ktorí by chceli vládu opozičných strán s matovičovcami vo vekovej kategórii 18 až 33 rokov, a to 36 percent.
S pribúdajúcim vekom klesá podiel tých, ktorí by si priali takúto vládu. Medzi 34 až 49-ročnými ide o 28 percent, vo vekovej kategórii 50 až 65 rokov je to 22 percent a najmenej, 20 percent, si želá vládu opozície s Hnutím Slovensko medzi respondentmi vo veku 66 a viac rokov. V tejto vekovej kategórii je zároveň najviac respondentov, ktorí by vôbec nechceli vládu súčasnej opozície, a to 45 percent.
Najväčší podiel respondentov, ktorí by chceli vládu terajšej opozície bez Hnutia Slovensko je vo vekovej kategórii 18 až 33 rokov (25 percent). Z hľadiska vzdelania je najviac tých, ktorí by vôbec nechceli vládu súčasnej opozície, medzi ľuďmi so základným a učňovským vzdelaním bez maturity, konkrétne 43 percent. Vládu súčasnej opozície s matovičovcami si najčastejšie prajú ľudia s vysokoškolským vzdelaním, a to 28 percent z nich. Rovnako je medzi nimi najväčší podiel tých, ktorí by chceli vládu opozičných strán, ale bez Hnutia Slovensko, ide o 30 percent.
Regionálne rozdiely v podpore opozície
Najviac priaznivcov vládnutia súčasnej opozície s politickým subjektom Igora Matoviča je v Trnavskom kraji (31 percent) najmenej zas v Bratislavskom kraji (20 percent). Najviac respondentov, ktorí uviedli, že by chceli vládu opozičných strán, ale bez Hnutia Slovensko, bolo v Bratislavskom a Žilinskom kraji, po 28 percent. Najmenší podiel týchto odpovedí bol v Košickom kraji, konkrétne 16 percent.
To, že by vôbec nechceli vládu súčasnej opozície uvádzali najčastejšie respondenti z Nitrianskeho kraja, konkrétne 45 percent z nich. Nasleduje Prešovský kraj, kde si takúto vládu nepraje 39 percent opýtaných, v tesnom závese s podielom 38 percent sú opýtaní zo Žilinského a Trenčianskeho kraja.
Z hľadiska národnosti nie sú výrazné rozdiely medzi národnosťami v tom, koľko percent respondentov by chcelo vládu opozície s matovičovcami, alebo bez nich, no medzi účastníkmi prieskumu slovenskej národnosti bolo výrazne viac takých, ktorí by vôbec nechceli vládu opozičných strán. Išlo o 40 percent z nich, pričom túto odpoveď uviedlo 26 percent respondentov maďarskej národnosti a 24 percent respondentov inej národnosti.
Ako odpovedali voliči jednotlivých strán
Najviac respondentov, ktorý by chceli vládu opozičných strán aj s Hnutím Slovensko je v elektoráte samotného hnutia, uvádzalo to 84 percent ľudí, ktorí by matovičovcov volili. Nasleduje mimoparlamentná strana Demokrati, kde túto odpoveď vybralo 60 percent jej voličov a KDH, kde to bolo 52 percent.
U ďalších opozičných subjektov, teda strany SaS a hnutia Progresívne Slovensko išlo o 44 a 40 percent. U voličov strán Smer-SD, Hlas-SD a mimoparlamentného hnutia Republika túto možnosť nezvolilo ani desať percent ich voličov, v prípade koaličnej SNS to bolo 13 percent. Vládu opozičných strán bez hnutia Igora Matoviča si najčastejšie želajú voliči SaS (47 percent), nasledovaní voličmi PS (45 percent) a Demokratov (32 percent).
Takúto vládu by tiež chcelo 27 percent voličov Hlasu, aj 21 percent nerozhodnutých voličov. Vládu súčasnej opozície by vôbec nechcelo 77 percent voličov Smeru, 75 percent voličov Republiky či 71 percent voličov SNS. Tento názor zastáva aj 62 percent voličov Hlasu, 45 percent nevoličov a 37 percent nerozhodnutých voličov. Rovnako ho má aj 15 percent voličov KDH.
Zdroj: SITA.sk - Chceli by Slováci, aby súčasná opozícia vládla aj s Matovičom? Rozdiely v odpovediach sú výrazné © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: agentúra AKO Opozícia Prieskum
Gerlach Rezort je skolaudovaný a 1. etapa nového rezortu pod Tatrami je pripravená na prevádzku
Gerlach Rezort je skolaudovaný a 1. etapa nového rezortu pod Tatrami je pripravená na prevádzku
Samosprávy sa spojili a predstavili plán reformy. Chcú silnejšie regióny aj stabilné financovanie služieb
Samosprávy sa spojili a predstavili plán reformy. Chcú silnejšie regióny aj stabilné financovanie služieb