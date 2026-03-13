|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 13.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vlastimil
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. marca 2026
Premiér Fico zverejnil list prezidentovi Zelenskému
V liste premiér pripomenul pomoc Slovenska obyvateľom Ukrajiny aj to, že vláda podporuje jej úsilie o vstup do EÚ.
Zdieľať
Premiér Robert Fico (Smer-SD) vyzval predsedov parlamentných strán, aby pripojili svoje podpisy pod list ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. V ňom ho žiada, aby obnovil tranzit ruskej ropy cez Ukrajinu a v prípade, že je ropovod Družba poškodený, aby umožnil inšpekčnému tímu Európskej komisie a dotknutých krajín zistiť rozsah poškodenia. Zároveň vyzval Zelenského, aby prijal ponuku Európskej komisie prefinancovať prípadné opravy a ponuku Slovenska poskytnúť na tento účel opravárenské kapacity. Premiér list zverejnil na sociálnej sieti.
„Páni predsedovia relevantných politických strán, pridajte svoj podpis pod list ukrajinskému prezidentovi a spoločne sa postavme za energetickú bezpečnosť SR ako základný národnoštátny záujem, o ktorom nemôže byť na Slovensku spor,“ uviedol Fico.
V liste premiér pripomenul pomoc Slovenska obyvateľom Ukrajiny aj to, že vláda podporuje jej úsilie o vstup do EÚ. Zároveň však uviedol, že jednostranné rozhodnutia prezidenta Ukrajiny o zastavení tranzitu plynu a prerušení dodávok ropy spôsobujú Slovensku hospodárske škody. „Slovenská republika je v zmysle platných rozhodnutí Európskej únie a výnimky zo sankcií proti Ruskej federácii oprávnená aj naďalej odoberať ropu ruského pôvodu,“ zdôraznil Fico v liste.
Premiér sa už vyjadril, že tento list podpíšu predstavitelia koaličných strán. Opozičné strany sa k tejto výzve pravdepodobne nepripoja a niektorí opoziční politici ju vopred odmietli.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Po policajnej akcii „Hlavička“ obvinili z drogovej trestnej činnosti päť osôb – VIDEO
Po policajnej akcii „Hlavička“ obvinili z drogovej trestnej činnosti päť osôb – VIDEO
<< predchádzajúci článok
SaS kritizuje predražený nákup traktorov ministerstvom kultúry, podáva trestné oznámenie – VIDEO
SaS kritizuje predražený nákup traktorov ministerstvom kultúry, podáva trestné oznámenie – VIDEO