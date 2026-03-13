Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 13.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vlastimil
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 Z domova

13. marca 2026

Premiér Fico zverejnil list prezidentovi Zelenskému



V liste premiér pripomenul pomoc Slovenska obyvateľom Ukrajiny aj to, že vláda podporuje jej úsilie o vstup do EÚ.



Zdieľať
Premiér Robert Fico (Smer-SD) vyzval predsedov parlamentných strán, aby pripojili svoje podpisy pod list ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. V ňom ho žiada, aby obnovil tranzit ruskej ropy cez Ukrajinu a v prípade, že je ropovod Družba poškodený, aby umožnil inšpekčnému tímu Európskej komisie a dotknutých krajín zistiť rozsah poškodenia. Zároveň vyzval Zelenského, aby prijal ponuku Európskej komisie prefinancovať prípadné opravy a ponuku Slovenska poskytnúť na tento účel opravárenské kapacity. Premiér list zverejnil na sociálnej sieti.


Páni predsedovia relevantných politických strán, pridajte svoj podpis pod list ukrajinskému prezidentovi a spoločne sa postavme za energetickú bezpečnosť SR ako základný národnoštátny záujem, o ktorom nemôže byť na Slovensku spor,“ uviedol Fico.

V liste premiér pripomenul pomoc Slovenska obyvateľom Ukrajiny aj to, že vláda podporuje jej úsilie o vstup do EÚ. Zároveň však uviedol, že jednostranné rozhodnutia prezidenta Ukrajiny o zastavení tranzitu plynu a prerušení dodávok ropy spôsobujú Slovensku hospodárske škody. „Slovenská republika je v zmysle platných rozhodnutí Európskej únie a výnimky zo sankcií proti Ruskej federácii oprávnená aj naďalej odoberať ropu ruského pôvodu,“ zdôraznil Fico v liste.

Premiér sa už vyjadril, že tento list podpíšu predstavitelia koaličných strán. Opozičné strany sa k tejto výzve pravdepodobne nepripoja a niektorí opoziční politici ju vopred odmietli.

 


   Tlač    Pošli

   

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 