Šatana zaskočilo vyhlásenie PHL: Je to nefér voči reprezentantom

Prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) zaskočilo ohlásenie zámeru časti extraligových klubov založiť si vlastnú hokejovú ligu (PHL). Miroslav Šatan na nedeľnom brífingu v Rige uviedol, že vyhlásenie PHL deň pred štartom MS považuje za nefér voči všetkých členom reprezentácie.





SZĽH v uplynulých mesiacoch rokoval s klubmi extraligy združenými v Asociácii profesionálnych klubov (APHK) s cieľom vyriešiť zmluvnú núdzu. Do nej sa APHK dostala pre to, že predala marketingové práva súvisiace s extraligou aj na sezóny 2023/24 a 2024/25, pričom tieto práva už od SZĽH nemala garantované. "My sme sa chceli venovať iba MS, ale po informáciách, ktoré vyšli von, musíme zareagovať. My vedieme s klubmi asi tri mesiace nejaké rokovania. Chceli sme to vyriešiť v našej kuchyni, ale bohužiaľ, po viacerých pokusoch o dohodu považujem za podlé, že niekto zverejnil takéto informácie deň pred štartom MS. Máme tu veľa hráčov aj trénerov z extraligy, dokonca aj masérov. Všetkých to ovplyvňuje. Fanúšikovia sa tešili na hokejový sviatok, ktorý je raz za rok a keďže rokujeme už tri mesiace, určite to mohlo počkať," povedal Šatan na brífingu v lotyšskom dejisku svetového šampionátu.

Podľa šéfa zväzu sa jeho predstavitelia snažili o kompromis, no ten nebol zatiaľ zo strany PHL akceptovaný: "My rokujeme od februára a ponúkli sme niekoľko riešení. Ponúkli sme niekoľko kompromisov aj majiteľom klubov a aj sponzorom. Predĺženie opcie bolo na stole do 31. marca, ale kluby nejavili aktivitu, alebo ochotu dohodnúť sa. Ale rokovania pokračovali, z našej strany išlo viacero návrhov. Ich požiadavka znela, aby sme im dali riadenie ligy a marketingové práva na 10 rokov. Pre nás je to neakceptovateľné. Naša posledná ponuka bola 10. mája, po nej boli zo strany viacerých klubov pozitívne ohlasy. O deň neskôr však druhá strana zverejnila v médiách informáciu o spustení PHL. My si myslíme, že nie je potrebné, aby vznikali nejaké nové spoločnosti, toto je už tretia, ktorú kluby zakladajú. Naša požiadavka bola, aby v nej bolo všetkých dvanásť klubov. Toto je zasa nejaká ďalšia neúplná organizácia, ktorá chce vzniknúť. My s takýmito ľuďmi, ktorí sú predstaviteľmi PHL, nechceme viesť rokovania po tom, ako sa k tomu oni postavili. Budeme ich viesť s predstaviteľmi extraligových klubov, ktorí sa do konca mája prihlásia do Slovenskej hokejovej extraligy. A s nimi dojednáme všetko potrebné a budeme sa rozprávať o tom, ako by mala liga vyzerať."



Generálny sekretár SZĽH Miroslav Lažo zdôraznil, že SZĽH musí fungovať ako celok a štiepenie nikomu neprospieva: "Veľmi nás táto situácia mrzí. Najmä to, že takéto niečo vyplávalo zo stany PHL deň pred MS. My sme rokovali so všetkými vo februári a celá situácia vznikla po tom, keď zástupcovia klubov prišli za nami s tým, že je problém. My sme neuplatnili opciu na marketingové práva na ďalšie dva roky, napriek tomu APHK si ju voči svojim sponzorom uplatnila a preto vznikla táto situácia. Kluby si opciu uplatnili neprávom a preto vznikla zmluvná núdza. My sme to však zohľadnili a klubom sme chceli opciu uplatniť, aj keď na to nemali právo. Chceli sme zachovať v hre generálneho partnera na ďalšie dva roky, aby sa mohla zmluva naplniť. APHK vyzerá ako neseriózny partner, ak takéto niečo urobí a vystaví kluby do takejto situácie. Najskôr tu bol Pro-Hokej, potom APHK a teraz je tu PHL. Všetko by mal riadiť SZĽH a myslím si, že je to veľmi seriózne nastavené. My sme im chceli vyjsť v ústrety tým, že zachováme generálneho i bettingového partnera. Sto percent všetkých príjmov by išlo na kluby, na zväz by počas tých dvoch rokov išlo nula eur. Potom by sme vysúťažili lepšiu zmluvu. Ja si myslím, že je doba, kedy sa treba spájať a nie rozdeľovať. Potom budeme ďaleko silnejší a dokážeme získať viac prostriedkov."