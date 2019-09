Saudská Arábia uvažuje o odklade uvedenia akcií Saudi Aramco na burzu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Rijád 16. septembra - Predstavitelia Saudskej Arábie zvažujú odklad dlhoočakávaného uvedenia akcií ropného koncernu Saudi Aramco na burzu. Dôvodom sú víkendové útoky na ropné zariadenia spoločnosti, ktoré spôsobili prepad dennej produkcie ropy v Saudskej Arábii približne o polovicu. Uviedol to v pondelok americký denník The Wall Street Journal, ktorý sa odvolal na nemenované zdroje.Podľa zdrojov oboznámených s plánmi chcú predstavitelia Saudskej Arábie pred uvedením akcií na burzu najskôr zistiť rozsah škôd na zariadeniach Saudi Aramco, ako aj to, ako dlho bude trvať ich oprava a návrat produkcie ropy na pôvodnú úroveň.Médiá medzitým priniesli informácie, že niektoré opravy budú trvať až mesiac. Zároveň dodali, že škody sú vyššie, než Rijád pôvodne predpokladal.Očakávalo sa, že spoločnosť Saudi Aramco vstúpi najskôr na saudskú akciovú burzu, známu aj ako Tadawul, a neskôr by sa jej akcie kótovali na zahraničnej burze, pravdepodobne v Tokiu. Spoločnosť už oznámila, že s prípravami jej pomôžu banky JPMorgan Chase a Goldman Sachs.