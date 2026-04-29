Streda 29.4.2026
Meniny má Lea
29. apríla 2026
Scenár z roku 2024 sa opakuje, SIAF v Košiciach zrušili
Organizátor podujatia musel odvolať pozvania a zrušiť potvrdené účasti vzdušných síl krajín NATO. Medzinárodné letecké dni SIAF 2026 ...
29.4.2026 (SITA.sk) - Organizátor podujatia musel odvolať pozvania a zrušiť potvrdené účasti vzdušných síl krajín NATO.
Medzinárodné letecké dni SIAF 2026 sa na letisku v Košiciach napokon neuskutočnia. Informovali o tom organizátori na oficiálnej stránke podujatia. Prípravy podujatia boli už v pokročilom štádiu a po mesiacoch intenzívnej práce a medzinárodných rokovaní prišlo ťažké rozhodnutie. Organizátor podujatia musel odvolať pozvania a zrušiť potvrdené účasti vzdušných síl krajín NATO.
Profesionálna spolupráca
„Dňa 21. apríla 2026 sme od spoločnosti Letisko Košice – Airport Košice, a.s. obdržali list, ktorým nám bol odvolaný predtým udelený súhlas s usporiadaním podujatia. Letisko Košice svoje rozhodnutie odôvodnilo bezpečnostnými rizikami, sprísnenými bezpečnostnými opatreniami, potrebou ochrany kritickej infraštruktúry a zvýšeným objemom letiskovej prevádzky. Spoločnosť rozhodla o nerealizovaní žiadnych hromadných verejných podujatí v priestoroch letiska a jeho okolí do konca roka 2026. Neostáva nám nič iné, iba akceptovať toto rozhodnutie,“ uviedli organizátori.
Generálny riaditeľ Medzinárodných leteckých dní SIAF 2026 Hubert Štoksa vyjadril ľútosť nad tým, že aj napriek výbornej spolupráci v roku 2025 a mesiacoch príprav nebude možné SIAF v naplánovanom termíne uskutočniť. „O ďalšom postupe budeme verejnosť, partnerov a priaznivcov letectva včas informovať,“ dodal Štoksa. Organizátori pripomenuli, že minulý rok v spolupráci s košickým letiskom a Košickým samosprávnym krajom úspešne usporiadali Letecké dni Košického kraja 2025.
Spolupráca bola podľa ich slov po celý čas profesionálna a na vysokej bezpečnostnej úrovni. Na základe tejto úspešnej spolupráce letisko 30. októbra 2025 udelilo písomný súhlas s usporiadaním Medzinárodných leteckých dní SIAF 2026 v termíne 5. – 6. septembra.
Zrušené podujatie
Organizačný tím po udelení súhlasu ihneď začal pracovať na podujatí. Rozoslali pozvánky, pričom účasť už potvrdili nemecké vzdušné sily a francúzske vzdušné a vesmírne sily. V pokročilom štádiu rokovaní boli vzdušné sily Španielska, Rakúska, Veľkej Británie, Francúzska, Talianska, Českej republiky, Poľska a ďalších krajín. V rokovaní bola aj legendárna britská akrobatická skupina Red Arrows. V deň, keď sa podujatie zrušilo prebiehali aj rokovania s elitnou akrobatickou skupinou Al Fursan.
„Ťažko hľadám slová, ktoré by dokázali opísať to, čo cítim v tejto chvíli. Nie preto, že by som ich nemal, ale preto, že niektoré pocity jednoducho presahujú rámec formálneho stanoviska,“ povedal Štoksa a pripomenul aj zrušenie podujatia ministerstvom obrany v roku 2024, kedy sa mal SIAF konať na vojenskom letisku v Kuchyni. Organizácia podujatia bola rovnako v pokročilom štádiu, pozvánky boli rozoslané a účastníci naprieč Európou pripravení.
Štoksa na to spomína ako na zdrvujúci úder nie len ekonomicky, ale najmä ľudsky. Zdôraznil, že za každým leteckým dňom nestoja len zmluvy a rozpočty, ale stoja za nimi ľudia, ich vášeň a roky práce.
Scenár z roku 2024
Dnes sa tak opakuje podobný scenár ako v roku 2024. „A znova sme verili, že tentokrát to vyjde. Pripravili sme niečo výnimočné. Návrat Bielych albatrosov domov. Starých pilotov na palube lietadiel L-39 skupiny Baltic Bees, prelet ponad Košice, mesto, kde sa zrodila ich legenda. Bol by to príbeh, ktorý si zaslúžil byť vyrozprávaný. Pripravili sme poctu pilotom, ktorí riskovali vlastné životy, keď leteli na Blízky východ, aby priviezli domov slovenských občanov. Chceli sme im poďakovať tak, ako si to zaslúžia – na veľkom pódiu,“ pripomenul Štoksa, ktorý sa však nevzdáva ani tentokrát.
„SIAF nevzdávam. Nevzdám ho ani teraz. Lebo letectvo ma naučilo jednu vec – keď sa pokazí motor, hľadáš záložný. A záložný vždy nájdem,“ uzavrel generálny riaditeľ podujatia.
