|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 29.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Lea
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. apríla 2026
Protidrogová jednotka od skorého rána zasahuje v rámci akcie Medelin, zadržala šesť podozrivých – FOTO
Stredajší zásah podľa slov polície nadväzoval na akciu z konca minulého týždňa, ktorá prebiehala na východnom Slovensku.
Zdieľať
29.4.2026 (SITA.sk) - Stredajší zásah podľa slov polície nadväzoval na akciu z konca minulého týždňa, ktorá prebiehala na východnom Slovensku.
Protidrogová jednotka od skorého rána zasahuje v troch krajoch v rámci akcie Medelin. Policajtom sa podarilo rozložiť organizovanú drogovú skupinu. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Ako priblížil, Národná protidrogová jednotka v súčinnosti s ďalšími policajnými zložkami realizuje od skorých ranných hodín rozsiahlu policajnú akciu s krycím názvom Medelin.
„V rámci dnešného zásahu sa podarilo rozložiť organizovanú skupinu, ktorá sa zaoberala obchodovaním s omamnými a psychotropnými látkami naprieč celým územím SR. Doposiaľ sme zadržali šesť osôb podozrivých z tejto trestnej činnosti,“ informovala polícia.
Stredajší zásah podľa slov polície nadväzoval na akciu z konca minulého týždňa, ktorá prebiehala na východnom Slovensku. V rámci nej boli obvinené už dve osoby z Košického kraja. Policajti aktuálne vykonávajú procesné úkony na území Bratislavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja, kde získavajú dôkazný materiál. Keďže potrebné úkony ešte prebiehajú, policajti nemôžu o akcii zatiaľ prezradiť viac.
Zdroj: SITA.sk - Protidrogová jednotka od skorého rána zasahuje v rámci akcie Medelin, zadržala šesť podozrivých – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Protidrogová jednotka od skorého rána zasahuje v troch krajoch v rámci akcie Medelin. Policajtom sa podarilo rozložiť organizovanú drogovú skupinu. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Ako priblížil, Národná protidrogová jednotka v súčinnosti s ďalšími policajnými zložkami realizuje od skorých ranných hodín rozsiahlu policajnú akciu s krycím názvom Medelin.
„V rámci dnešného zásahu sa podarilo rozložiť organizovanú skupinu, ktorá sa zaoberala obchodovaním s omamnými a psychotropnými látkami naprieč celým územím SR. Doposiaľ sme zadržali šesť osôb podozrivých z tejto trestnej činnosti,“ informovala polícia.
Stredajší zásah podľa slov polície nadväzoval na akciu z konca minulého týždňa, ktorá prebiehala na východnom Slovensku. V rámci nej boli obvinené už dve osoby z Košického kraja. Policajti aktuálne vykonávajú procesné úkony na území Bratislavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja, kde získavajú dôkazný materiál. Keďže potrebné úkony ešte prebiehajú, policajti nemôžu o akcii zatiaľ prezradiť viac.
Zdroj: SITA.sk - Protidrogová jednotka od skorého rána zasahuje v rámci akcie Medelin, zadržala šesť podozrivých – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
nasledujúci článok >>
Pellegrini, Plenković a Nawrocki na samite v Dubrovníku. Hlas krajín Trojmoria by mal znieť v Európe hlasnejšie – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Scenár z roku 2024 sa opakuje, SIAF v Košiciach zrušili