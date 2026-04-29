 24hod.sk    Z domova

29. apríla 2026

Protidrogová jednotka od skorého rána zasahuje v rámci akcie Medelin, zadržala šesť podozrivých – FOTO


Tagy: hovorca Prezídia Policajného zboru Národná protidrogová jednotka Policajná akcia

Stredajší zásah podľa slov polície nadväzoval na akciu z konca minulého týždňa, ktorá prebiehala na východnom Slovensku.



29.4.2026 (SITA.sk) - Stredajší zásah podľa slov polície nadväzoval na akciu z konca minulého týždňa, ktorá prebiehala na východnom Slovensku.




Protidrogová jednotka od skorého rána zasahuje v troch krajoch v rámci akcie Medelin. Policajtom sa podarilo rozložiť organizovanú drogovú skupinu. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Ako priblížil, Národná protidrogová jednotka v súčinnosti s ďalšími policajnými zložkami realizuje od skorých ranných hodín rozsiahlu policajnú akciu s krycím názvom Medelin.

„V rámci dnešného zásahu sa podarilo rozložiť organizovanú skupinu, ktorá sa zaoberala obchodovaním s omamnými a psychotropnými látkami naprieč celým územím SR. Doposiaľ sme zadržali šesť osôb podozrivých z tejto trestnej činnosti,“ informovala polícia.

Stredajší zásah podľa slov polície nadväzoval na akciu z konca minulého týždňa, ktorá prebiehala na východnom Slovensku. V rámci nej boli obvinené už dve osoby z Košického kraja. Policajti aktuálne vykonávajú procesné úkony na území Bratislavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja, kde získavajú dôkazný materiál. Keďže potrebné úkony ešte prebiehajú, policajti nemôžu o akcii zatiaľ prezradiť viac.







Zdroj: SITA.sk - Protidrogová jednotka od skorého rána zasahuje v rámci akcie Medelin, zadržala šesť podozrivých – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Pellegrini, Plenković a Nawrocki na samite v Dubrovníku. Hlas krajín Trojmoria by mal znieť v Európe hlasnejšie – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Scenár z roku 2024 sa opakuje, SIAF v Košiciach zrušili

