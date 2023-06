Schmiedlová po prehre s Gauffovou: Bojovala som do konca

Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová neuspela v osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Šiestej nasadenej vlaňajšej finalistke Američanke Cori Gauffovej podľahla 5:7, 2:6. Napriek prehre dosiahla na parížskej antuke životný úspech.





Po prvý raz v kariére postúpila na niektorom z podujatí veľkej štvorky medzi elitnú šestnástku. Z francúzskej metropoly si odnáša prémiu 240.000 eur pred zdanením a 240 bodov do svetového rebríčka WTA, v ktorom zaznamená výrazný posun dopredu. V jeho onlajn vydaní figuruje na 74. mieste.Schmiedlová po štyroch nevynútených chybách hneď v úvode zápasu stratila servis. Američanka následne potvrdila brejk a ujala sa vedenia 2:0. Za stavu 4:2 nevyužila štyri brejkbaly, no napokon opäť zobrala Slovenke podanie a išla servovať na víťazstvo v sete. Schmiedlová však nezložila zbrane a v ďalších minútach vďaka zlepšenej hre vyrovnala na 5:5. Striasla zo seba nervozitu, dokázala s favoritkou držať krok v dlhých výmenách a profitovala aj z toho, že Gauffovej v silnom vetre odišlo prvé podanie. Američanka sa však v závere setu dokázala opäť skoncentrovať, v jedenástom geme Schmiedlovú brejkla a úvodné dejstvo zakončila čistou hrou.Na začiatku druhého dejstva Schmiedlová zaskočila súperku sériou roztočených víťazných úderov, po ktorých si od divákov na kurte Philippa Chatriera vyslúžila búrlivý potlesk. Za stavu 2:2 však opäť prišla o podanie a Američanka už zápas dotiahla do úspešného konca. V ôsmom geme premenila hneď prvý mečbal a upravila vzájomnú bilanciu so Schmiedlovou na 2:0. Vlani na turnaji v Madride jej dovolila uhrať iba dva gemy. Vo štvrťfinále Roland Garros nastúpi Gauffová proti najvyššie nasadenej obhajkyni titulu Poľke Ige Swiatekovej.Schmiedlovú mrzelo, že turnaj sa pre ňu skončil. "Aj napriek veľkému úspechu človek nie je nikdy stopercentne spokojný. Dnes som odohrala vyrovnaný zápas, boli tam momenty, ktoré som mohla lepšie využiť. Každopádne to bolo lepšie, ako naše posledné stretnutie. Dalo sa proti nej hrať, boli tam vyrovnané stavy, najmä v prvom sete. Podarilo sa mi vyrovnať na 5:5, no pri svojom servise som potom dobre nezvládla jedenásty gem, ktorý bol asi najdôležitejší. Rovnako v druhom sete som sa dobrou hrou dostala do vedenia 2:1 a mala som tam šancu ísť aj do vedenia 3:1. Keby sa mi to podarilo, zasa by súperka trošku znervóznela. Celkovo som však aj s dnešným zápasom spokojná. hoci som bola trošku nervóznejšia, ako by som si priala. Mala som zo súperky rešpekt, ktorý ma trošku brzdil, ale som rada, že som zahrala taký vyrovnaný zápas," uviedla Schmiedlová v rozhovore pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.Proti Gauffovej nastúpila na centrálnom dvorci, na zápas sa prišlo pozrieť veľa tenisových fanúšikov. "Nebolo to vôbec ľahké. Hrali sme na veľkom kurte, bolo tam mnoho ľudí a dobrá atmosféra. Som rada, že som mohla takto zakončiť turnaj. V zopár momentoch som mohla zahrať trochu lepšie. Veľmi tam fúkalo, ale podmienky boli rovnaké pre nás obe, nie je to výhovorka. Na servise to bolo ťažké, vietor sa tam nepríjemne točil. Celkovo si myslím, že to bol dobrý zápas. Ukázal mi, že dokážem hrať aj s najlepšími hráčkami sveta."Zverenka trénera Ladislava Simona a kondičného Ladislava Olasza podávala na celom turnaji veľmi dobré výkony, prezentovala sa aktívnou hrou, snažila sa hrať agresívne. Prinieslo jej to ovocie v podobe prvej osemfinálovej účasti na grandslamovom turnaji v kariére. "Parížske vystúpenie hodnotím celkovo veľmi pozitívne. Keby mi pred začiatkom turnaja niekto povedal, že tu postúpim do osemfinále, bolo by to pre mňa splnenie sna, asi by som tomu ani neverila. Je to určite jeden z najväčších úspechov mojej kariéry, možno aj najväčší. Som spokojná s predvedenou hrou a aj s tým, ako som to tu zvládala hlavou. Bojovala som až do konca. Dosiahnutý výsledok mi veľmi pomôže do zvyšku sezóny, jednak so sebavedomím a jednak bodovo. V rebríčku sa posuniem výraznejšie vyššie a do konca roka sa dostanem na veľa veľkých turnajov," zakončila najlepšia slovenská singlistka.Gauffovú prekvapili podmienky na kurte. "Nečakala som, že bude tak veterno. Najmä na jednej strane dvorca fúkal veľmi silný vietor. V prvom sete ma to vyviedlo z miery a z 5:2 bolo razom 5:5, no koncovku som našťastie zvládla. Teší ma, že som opäť vo štvrťfinále. V utorok si príliš neoddýchnem, lebo po boku Jessicy Pegulovej nastúpim vo štvorhre. Budem sa snažiť nečítať, čo o mne píšu v médiách a pracovať na francúzštine. Už som sa naučila jednu vetu - Paríž mám veľmi rada," uviedla 19-ročná Američanka v prvom pozápasovom interview.

ženy - dvojhra - osemfinále:



Cori Gauffová (USA-6) - Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 7:5, 6:2