Piatok 27.3.2026
Meniny má Alena
27. marca 2026
Semifinále C-vetvy baráže MS 2026: Slováci podľahli Kosovu 3:4, šampionát bude bez nich
Zverenci trénera Francesca Calzonu postúpili do baráže z 2. miesta kvalifikačnej A-skupiny, ktorú vyhralo Nemecko a priamo sa kvalifikovalo na tohtoročné MS (11. júna - 19. júla).
Slovenská futbalová reprezentácia prehrala v semifinálovom zápase C-vetvy baráže MS 2026 s Kosovom 3:4 a nezahrá si na tohtoročnom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku. Kosovo sa vo finále baráže stretne v utorok 31. marca v Prištine s Tureckom, ktoré si poradilo s Rumunskom 1:0.
Zverenci trénera Francesca Calzonu postúpili do baráže z 2. miesta kvalifikačnej A-skupiny, ktorú vyhralo Nemecko a priamo sa dostalo na tohtoročné MS (11. júna - 19. júla). Vo štvrtkovom zápase s Kosovom nevyužili „sokoli“ priaznivé okolnosti. Dvakrát viedli po góloch navrátilca do národného tímu Martina Valjenta a Lukáša Haraslína, ktorý nastúpil na jubilejné 50. stretnutie za reprezentáciu. Balkánsky tím však predviedol druhopolčasový obrat a tromi gólmi rozhodol o postupe.
Slovenská reprezentácia sa neprebojovala druhýkrát v novodobej histórii na MS. V roku 2010 v Juhoafrickej republike pod taktovkou Vladimíra Weissa st. vyradila v skupinovej fáze obhajcov titulu Talianov, v osemfinále bolo nad jej sily Holandsko. Po decembrovom žrebe finálového turnaja MS 2026 je už známe, že víťaz „slovenskej“ C-vetvy baráže si v D-skupine zmeria sily s Austráliou, Paraguajom a USA.
Ani na súpiske slovenského tímu nefiguroval doliečujúci sa kapitán Milan Škriniar, s páskou na rukáve nastúpil Lobotka. Už v prvej minúte Strelec vysunul Haraslína, dobre ho však dostúpili hosťujúci obrancovia. Štadión explodoval gólovou radosťou v 6. minúte. Haraslínov center našiel na malom vápne Valjenta a navrátilec do národného tímu parádnou hlavičkou nedal Muricovi šancu - 1:0. Po štvrťhodine dali o sebe vedieť aj Kosovčania, tečovaný center Vojvodu s ťažkosťami vyškriabal Dúbravka do bezpečia. Hostia to skúšali nákopmi na obrovitého Muriqiho, napokon sa však presadili po kombinačnej akcii. Na hranici šestnástky sa dostala lopta k Hodžovi a ten ju umiestnil presne k žrdi - 1:1. Slováci sa snažili dostať z útlmu v 32. minúte šancou Hancka, ktorý však z ľavej strany neprepálil kosovského brankára. V 37. minúte sa predral do šance Haraslín, ktorého strela sa obtrela o ľavú tyč. Domáci krídelník hýril aktivitou a v závere prvého dejstva prišla jeho veľká chvíľa. Z priameho kopu z ľavej strany zakrútil loptu na zadnú žrď a tá skončila až v sieti - 2:1.
Odpoveď Kosovčanov na seba nenechala dlho čakať a v 47. minúte bolo vyrovnané. Vojvoda poslal výborný center z ľavej strany do pokutového územia a Asllani hlavičkou prekonal Dúbravku - 2:2. Krátko nato Slováci tŕpli, keď Vavro zahral v pokutovom území rukou, jedenástka sa však nepískala. Hralo sa hore-dole, sľubný prienik predviedol na opačnej strane Hancko, no v zakončení už nemal dostatok síl. Zahrmelo tak na opačnej strane, keď Muslija z priameho kopu obstrelil slovenský múr a Dúbravku vystavil do role štatistu - 2:3. Hostia sa dostali na koňa a využili momentum gólom Hajriziho, ktorý Dúbravkom vyrazenú loptu poľahky poslal do brány - 2:4. Na Slovákov padla „deka“, z ktorej sa už do konca zápasu nevyhrabali. Hancko hlavičkou zazvonil po rohu o brvno a gól Strelca v nadstavenom čase už prišiel neskoro. Kosovo tak zabojuje o svoju prvú účasť na veľkom turnaji.
hlasy po zápase /zdroj: STVR Šport, TASR/:
Francesco Calzona, tréner Slovenska: „Som veľmi sklamaný. Pribrzdil nás gól na 2:2, ktorý sme inkasovali na začiatku druhého polčasu krátko po našom rohu. Mali sme to riešiť lepšie. Urobili sme zopár chýb, ale nemám tímu čo vyčítať. Mužstvo urobilo maximum pre úspešný výsledok. Škoda, že Leo Sauer utrpel na konci prvého polčasu svalové zranenie.“
Franco Foda, tréner Kosova: „Padlo sedem gólov, diváci teda videli atraktívny futbal. Dva sme dostali zo štandardky, na čo si musíme dať pozor a lepšie brániť tieto situácie. V utorok nás čaká veľké finále na našom štadióne v Prištine, ktorý keby mal kapacitu 100-tisíc, určite by bol vypredaný. Celý národ bude za nami a veríme, že s podporou všetkých Kosovčanov sa nám podarí dosiahnuť historický úspech. Turecko má kvalitný tím plný individualít, ale pokiaľ si zachováme čistú hlavu, všetko je možné.“
Lukáš Haraslín, v zápase 1+1: „Som smutný a sklamaný. Ťažko sa mi hľadajú slová. Vstúpili sme do zápasu dobre, robili sme čo sme mali. Druhý polčas sme začali výborne, ale potom sme dostali gól na 2:2 a už to bolo zlé.“
Martin Dúbravka, brankár Slovenska: „Bol to zápas dvoch rôznych polčasov. Prvý bol z našej strany dobrý, druhý bol nedôseldný. Ušlo nám to, súper nás potrestal z každej šance. Gól na 2:2 to zlomil, nevedeli sme na to zareagovať. Mrzí ma najviac nedôslednosť v našej šestnástke. Prevláda vo mne obrovské sklamanie.“
Stanislav Lobotka, kapitán Slovenska: „Je to škoda. Vedeli sme, čo bude Kosovo hrať, darovali sme im góly. Vytvárali sme si šance, ale zbytočné chyby nás stáli zápas. Veľmi ma to mrzí.“
semifinále C-vetvy baráže MS 2026
Bratislava
Slovensko - Kosovo 3:4 (2:1)
Góly: 6. Valjent, 45. Haraslín, 90.+4 Strelec - 21. Hodža, 47. Asllani, 60. Muslija, 72. Hajrizi. Rozhodovali: Eskas - Engan, Bashevkin (všetci Nór.), ŽK: Vavro, Valjent - Hajrizi, Dellova, Hodža, 20.113 divákov.
Slovensko: Dúbravka - Valjent, Vavro, Obert, Hancko - Bero (90. Mráz), Lobotka, Duda (83. Bénes) - L. Sauer (45. Suslov), Strelec, Haraslín (83. Tupta)
Kosovo: Muric - Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni - Vojvoda, Hodža (90. Emerllahu), Rexhbecaj, Muslija (90. Hadergjonaj) - Asllani (73. Zabergja), Muriqi (90. A. Rrahmani)
