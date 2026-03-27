|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 27.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. marca 2026
Haraslín po rozplynutí veľkého sna: Je to obrovský smútok
Slováci mali dobrý začiatok, keď už po šiestich minútach hry viedli po hlavičke Martina Valjenta
Zdieľať
Slovenskí futbaloví reprezentanti prežívali vo štvrtok večer značné sklamanie v mixzóne po nevydarenom barážovom zápase o postup na majstrovstvá sveta s Kosovom (3:4). Pre viacerých z nich sa zrejme definitívne rozplynul najväčší sen v kariére - zahrať si na svetovom šampionáte.
Slováci mali dobrý začiatok, keď už po šiestich minútach hry viedli po hlavičke Martina Valjenta. Reakcia hostí prišla o štvrťhodinu, keď sa domáci nestihli vrátiť v dostatočnom počte dozadu a Veldin Hodža vyrovnal. Zdalo sa, že Slováci zaznamenali psychologicky kľúčový presný zásah v závere polčasu, keď z priameho kopu prekvapil Lukáš Haraslín hosťujúceho brankára Arijaneta Muriča. Napokon z toho víťazný gól nebol, keďže mužstvo trénera Francesca Calzonu nezvládlo vstup do druhého dejstva. „Sme smutní, strašne sklamaní. Začali sme tak, ako sme si povedali, potom sme síce dostali gól na 1:1, ale vrátili sme sa späť do zápasu dôležitým gólom pred koncom prvého polčasu. V druhom sme však nerobili to, čo sme mali a ťažko sa mi aj teraz hľadajú slová,“ začal svoje hodnotenie Haraslín.
Ako slovenský tím gól pred prestávkou strelil, tak aj po jej skončení ihneď inkasoval. Dvadsaťtriročný útočník Fisnik Asllani z nemeckého bundesligového Hoffenheimu nakopol balkánsky tím za postupom do finále baráži, v ktorom budú doma hostiť v utorok 31. marca výber Turecka a bojovať o svoju prvú účasť na veľkom turnaji. Kosovčania pridali ďalšie dva góly zásluhou Florenta Musliju a Kreshnika Hajziriho, čím výrazne znížili šance Slovenska. Slováci bojovali s časom a kontaktný gól Davida Strelca prišiel už príliš neskoro. „Zrejme im gól po prestávke dal impulz, ale stále som veril, že aj keď sme inkasovali na 2:2, tak sa opäť vrátime do zápasu. Po góle na 2:4 ste videli hru súpera, zdržovali, snažili sa naťahovať čas,“ povedal Haraslín.
Jednej generácii hráčov, ktorí majú 30 a viac rokov sa mimoriadne vzdialil, ak nie definitívne rozplynul sen o majstrovstvách sveta. Medzi takých patrí 37-ročný brankár Martin Dúbravka, no tridsiatku oslávi v máji tohto roka aj Haraslín. „Je to obrovský smútok pre nás všetkých, nielen pre ´Maťa´. Všetci vieme, aký je ročník, zároveň treba povedať, že ja už tiež nie som najmladší. Máme viacero chalanov, ktorí majú 30 a viac rokov. Je to veľké sklamanie a určite budem ešte pár dní smutný,“ vyjadril sa krídelník pražskej Sparty.
Slováci tak budú chýbať na štvrtom svetovom šampionáte za sebou. Ich doteraz jedinou účasťou v ére samostatnosti zostáva účinkovanie na MS v Juhoafrickej republike v roku 2010. Trpkú príchuť bude mať utorkový domáci duel proti Rumunsku. Namiesto barážového finále bude mať prívlastok prípravný. Pri súčasnom sklamaní bude pre slovenský tím náročné namotivovať sa, no Haraslín pripomína, že hráči sú stále profesionáli: „Je to reprezentačný zápas. Určite sa budeme chcieť rozlúčiť víťazstvom a aspoň tak potešiť našich fanúšikov.“
