Tréner Magoni chce priniesť na Slovensko niečo veľké. Do Lenzerheidu musí ísť Vlhová z 1. miesta

7.3.2021 - Som šťastný za všetkých ľudí na Slovensku. Týmito slovami taliansky tréner Petry Vlhovej Livio Magoni zhodnotil skvelé víťazstvo svojej slovenskej zverenkyne v obrovskom slalome v Jasnej.Zrodilo sa v disciplíne, ktorá jej v tejto sezóne Svetového pohára dosiaľ nevychádzala podľa predstáv a väčšinou v nej strácala body v porovnaní s najväčšími súperkami.V nedeľu pod Chopkom bolo všetko inak. Vlhová nečakane nechala za sebou kompletnú konkurenciu vrátane Američanky Mikaely Shiffrinovej, už istej držiteľky malého glóbusu za obrovský slalom Talianky Marty Bassinovej a navyše výrazne zdolala aj svoju najväčšiu rivalku v boji o veľký glóbus a úradujúcu "obrákovú" majsterku sveta Švajčiarku Laru Gutovú-Behramiovú."Som si istý, že Slovensko je dnes po víťazstve Petry Vlhovej veľmi šťastné. Cítim to, aj keď priamo v Jasnej nebolo veľa ľudí vzhľadom na opatrenia voči ochoreniu COVID-19. Petra bola skvelá, hoci jej druhé kolo nebolo úplne dobré. Určite vie lyžovať aj lepšie ako predviedla v druhej jazde, ale teraz sú dôležité najmä body do Svetového pohára tie získala. Zatiaľ čo v sobotu v slalome 20 bodov možno stratila, teraz si to vzala naspäť," uviedol Livio Magoni pre RTVS.Skúsená harcovníčka Lara Gutová-Behramiová mala pred súťažným víkendom v Jasnej pred Petrou Vlhovou na čele Svetového pohára náskok 187 bodov. Po slalome sa zmenšil na 107 bodov a po obrovskom slalome už len na 36 bodov.Vzhľadom na to, že najbližší piatok a sobotu budú vo švédskom Aare na programe ďalšie dva slalomy, ktoré 29-ročná Švajčiarka vôbec nejazdí, Vlhová bude mať veľkú výhodu na svojej strane."V Jasnej sme trochu napravili bodovú bilanciu v boji s Gutovou-Behramiovou z uplynulých týždňov. Teraz ideme do Aare a tam to treba v slalomoch potvrdiť. V hre je 200 bodov, ktoré naša súperka nemôže získať. Musíme sa čo najlepšie skoncentrovať na našu poslednú prioritu v sezóne, lebo chceme priniesť na Slovensko skutočne niečo veľké. Treba spracovať emócie a udržať si silu," načrtol Magoni recept na úspech v najbližších pretekoch SP.Taliansky stratég sa krátko dotkol aj finálového týždňa Svetového pohára, ktorý sa bude konať vo švajčiarskom Lenzerheide v dňoch 15.- 21. marca. Podľa všetkého až tam sa v štyroch pretekoch rozhodne o držiteľke veľkého krištáľového glóbusu v sezóne 2020/2021."Svojho času som tam bol na finále SP s Tinou Mazeovou a prišli sme tam o jeden malý glóbus. Švajčiarsko je silná alpská krajina, určite budú svoju pretekárku tlačiť dopredu. Veríme, že do Lenzerheide pôjdeme z prvého miesta po Aare," povedal Magoni.Podľa skúseného trénera bude mať Petra Vlhová v pondelok zaslúžené voľno, ale v utorok ju opäť čaká tréning v Jasnej."Trénovať tam budeme ešte aj v stredu a potom sa popoludní presunieme do Švédska. V Aare budú prvé preteky večer a druhé už na druhý deň predpoludním. Bude to náročné, v rozpätí 24 hodín bude treba absolvovať štyri silné jazdy," zakončil Magoni.