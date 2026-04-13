|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 13.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Aleš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Shoptet spája sily s Allegrom: e-shopy zo Slovenska a Česka sa dostanú k miliónom zákazníkov jedným kliknutím
Tagy: E-shop marketplace PR
Európsky online marketplace Allegro a populárna e-commerce platforma Shoptet oznamujú strategické partnerstvo, ktoré zásadne mení možnosti expanzie pre tisíce stredných a menších e-shopov v regióne. Nová ...
Zdieľať
13.4.2026 (SITA.sk) - Európsky online marketplace Allegro a populárna e-commerce platforma Shoptet oznamujú strategické partnerstvo, ktoré zásadne mení možnosti expanzie pre tisíce stredných a menších e-shopov v regióne. Nová integrácia umožní obchodníkom predávať na medzinárodnom marketplace Allegro takmer okamžite – bez zložitého technického nastavovania.
Shoptet patrí medzi najpopulárnejšie platformy na vytváranie a prevádzku internetových obchodov na Slovensku a v Českej republike, ktorú využívajú tisíce e-commerce hráčov. Vďaka partnerstvu s Allegrom, jedným z najväčších online marketplaceov v Európe, otvára prístup k vyše 21miliónom zákazníkov predovšetkým z Poľska a zo širšieho regiónu strednej Európy.
"Slovenský trh je prirodzene menší, a ak chce firma rásť, regionálna expanzia je logický krok. Podľa našich dát za každé 1 euro, ktoré slovenský partner zarobí doma, pripadá ďalších 6 až 7 eur z predaja v zahraničí. Marketplace tak predstavuje najrýchlejší spôsob, ako tento potenciál efektívne využiť," hovorí Antons Nesterovs, Senior Manager, Partner Success Management z Allegra.
Nové riešenie je priamo zabudované v administrácii Shoptetu ako natívna funkcia – nejde o externý doplnok. Obchodníci ho nájdu priamo v rozhraní a aktivujú prakticky okamžite.
"Celý proces sme navrhli tak, aby bol čo najjednoduchší. Pre väčšinu e-shopov ide o takmer ‘plug & play’ riešenie – po odsúhlasení podmienok môžu začať na Allegre predávať prakticky okamžite," približuje fungovanie integrácie Shoptet.
Technické požiadavky sú pritom minimálne – stačí mať aktivovaný sklad a podporu zahraničných mien.
Partnerstvo Shoptetu s medzinárodným online marketplace Allegro stojí na ambicióznej vízii: "Jeden e-shop, celý región strednej a východnej Európy." Pre e-commerce podnikateľov to znamená zásadný posun – namiesto zdĺhavého vstupu na nový trh môžu testovať zahraničný predaj prakticky okamžite a bez veľkého rizika.
Projekt cieli najmä na segment malých a stredných e-shopov, ktoré často nemajú kapacity na expanziu. Preto sú súčasťou partnerstva aj:
Cieľom je aktivovať stovky obchodníkov už v prvom roku.
Spojenie Allegra – jedného z najväčších online marketplaceov v Európe – a Shoptetu, lídra medzi e-shopovými platformami na Slovensku a v Česku, predstavuje jeden z najvýznamnejších krokov v regionálnom e-commerce za ostatné roky. Vývoj integrácie trval približne deväť mesiacov a položil základy pre ďalšie marketplace napojenia v budúcnosti.
Partnerstvo Allegra so Shoptetom tak nie je len jednorazovým projektom, ale začiatkom širšieho ekosystému, ktorý má zjednodušiť expanziu e-shopov naprieč Európou. Pre tisíce e-shopov to znamená, že expanzia do zahraničia už nie je projektom na mesiace či roky. Stačí jedno kliknutie.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Shoptet spája sily s Allegrom: e-shopy zo Slovenska a Česka sa dostanú k miliónom zákazníkov jedným kliknutím © SITA Všetky práva vyhradené.
Shoptet patrí medzi najpopulárnejšie platformy na vytváranie a prevádzku internetových obchodov na Slovensku a v Českej republike, ktorú využívajú tisíce e-commerce hráčov. Vďaka partnerstvu s Allegrom, jedným z najväčších online marketplaceov v Európe, otvára prístup k vyše 21miliónom zákazníkov predovšetkým z Poľska a zo širšieho regiónu strednej Európy.
"Slovenský trh je prirodzene menší, a ak chce firma rásť, regionálna expanzia je logický krok. Podľa našich dát za každé 1 euro, ktoré slovenský partner zarobí doma, pripadá ďalších 6 až 7 eur z predaja v zahraničí. Marketplace tak predstavuje najrýchlejší spôsob, ako tento potenciál efektívne využiť," hovorí Antons Nesterovs, Senior Manager, Partner Success Management z Allegra.
"Plug & play" expanzia namiesto mesiacov práce
Nové riešenie je priamo zabudované v administrácii Shoptetu ako natívna funkcia – nejde o externý doplnok. Obchodníci ho nájdu priamo v rozhraní a aktivujú prakticky okamžite.
"Celý proces sme navrhli tak, aby bol čo najjednoduchší. Pre väčšinu e-shopov ide o takmer ‘plug & play’ riešenie – po odsúhlasení podmienok môžu začať na Allegre predávať prakticky okamžite," približuje fungovanie integrácie Shoptet.
Technické požiadavky sú pritom minimálne – stačí mať aktivovaný sklad a podporu zahraničných mien.
Partnerstvo Shoptetu s medzinárodným online marketplace Allegro stojí na ambicióznej vízii: "Jeden e-shop, celý región strednej a východnej Európy." Pre e-commerce podnikateľov to znamená zásadný posun – namiesto zdĺhavého vstupu na nový trh môžu testovať zahraničný predaj prakticky okamžite a bez veľkého rizika.
Silná podpora aj pre menších hráčov
Projekt cieli najmä na segment malých a stredných e-shopov, ktoré často nemajú kapacity na expanziu. Preto sú súčasťou partnerstva aj:
- finančné incentívy (napr. kredity na reklamu či zľavy na provízie)
- vzdelávanie cez spoločnú "Allegro x Shoptet Academy"
- onboarding programy prispôsobené veľkosti e-shopu
- podpora pri vstupe na poľský trh
Cieľom je aktivovať stovky obchodníkov už v prvom roku.
Nová kapitola e-commerce v regióne
Spojenie Allegra – jedného z najväčších online marketplaceov v Európe – a Shoptetu, lídra medzi e-shopovými platformami na Slovensku a v Česku, predstavuje jeden z najvýznamnejších krokov v regionálnom e-commerce za ostatné roky. Vývoj integrácie trval približne deväť mesiacov a položil základy pre ďalšie marketplace napojenia v budúcnosti.
Partnerstvo Allegra so Shoptetom tak nie je len jednorazovým projektom, ale začiatkom širšieho ekosystému, ktorý má zjednodušiť expanziu e-shopov naprieč Európou. Pre tisíce e-shopov to znamená, že expanzia do zahraničia už nie je projektom na mesiace či roky. Stačí jedno kliknutie.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Shoptet spája sily s Allegrom: e-shopy zo Slovenska a Česka sa dostanú k miliónom zákazníkov jedným kliknutím © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: E-shop marketplace PR
