Pondelok 13.4.2026
Meniny má Aleš
13. apríla 2026
Slovenská opozícia oslavuje prehru Orbána a Fico bude ďalší. Dostane világoš, vyhlásil Matovič
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Líder hnutia Slovensko Maďarský premiér Opozícia Parlamentné voľby v Maďarsku Predseda Progresívneho Slovenska slovenský premiér
Viktor Orbán utrpel vo voľbách drvivú porážku a slovenská opozícia neskrýva radosť. Líder najsilnejšej opozičnej strany
13.4.2026 (SITA.sk) - Viktor Orbán utrpel vo voľbách drvivú porážku a slovenská opozícia neskrýva radosť. Líder najsilnejšej opozičnej strany Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka nezagratuloval len víťazovi maďarských volieb Péterovi Magyarovi, ale aj celej krajine. „Gratulujem Maďarsku k oslobodeniu sa spod režimu Viktora Orbána! Ďalší na rade na volebnú porážku musí byť Robert Fico,“ vyhlásil Šimečka.
Progresívci súčasne poukázali na ticho, ktoré prevláda medzi politikmi slovenskej koalície. „Počujete to ticho vládnych strán po prehre Orbána? Maďari dali zbohom autoritárskemu režimu a vybrali si demokratickú, proeurópsku cestu. Ukázali, že aj zdanlivo neporaziteľný systém sa dá zmeniť,“ uviedlo PS na sociálnej sieti.
K blahoželaniu Magyarovi sa pridala aj strana Sloboda a Solidarita. Maďari si podľa liberálov vybrali moderné proeurópske smerovanie krajiny a jasne odmietli korupčnú vládu Orbána „plnú Putinových podržtašiek“. Podľa SaS je výsledok maďarských volieb aj nádejou pre Slovensko.
„Verím, že aj u nás väčšina ľudí v najbližších voľbách rozhodne, že spolu pošleme na smetisko dejín týchto ruských kolaborantov, ktorí nám vládnu,“ vyhlásil líder SaS Branislav Gröhling. Maďari podľa neho pochopili, že ťahanie krajiny von z EÚ a kolaborácia s Putinom je škodlivá cesta ničiaca ekonomiku a spôsobujúca chudobu, a vďaka ktorej bohatnú oligarchovia napojení na vládu.
„Teraz je čas o tom istom presvedčiť aj ľudí na Slovensku. Ja preto urobím maximum. Som si istý, že aj Ficovej vláde odbíjajú politické hodiny, ich posledné mesiace,“ dodal predseda SaS. Víťazstvo strany Tisza je podľa liberálov historický úspech, ktorý si zaslúži uznanie.
„Magyar má však pred sebou náročné úlohy aj veľké očakávania. Verím, že naloží s dôverou voličov zodpovedne a naplní ich očakávania. Ideálne tak, aby počas jeho vlády Maďarsko už nebolo izolovaným ruským satelitom, ale sebavedomým štátom EÚ a naším dobrým susedom. Osobne mu v tom držím palce,“ uzavrel Gröhling.
Hnutie Slovensko vníma prehru Orbána súčasne ako prehru Fica. „Dnes Fico prehral v Maďarsku, budúci rok dostane világoš na Slovensku,“ vyhlásil líder Hnutia Slovensko Igor Matovič.
V podobný scenár aj na Slovensku verí aj mimoparlamentná strana Demokrati. „Gratulujeme našej partnerskej strane z EPP k veľkolepému víťazstvu v Maďarsku a tešíme sa, že budúci rok demokraticky zbavíme Európu posledného proruského škodcu,“ uviedli Demokrati na sociálnej sieti.
Kresťanskí demokrati sa vyjadrili, že vôľu maďarských voličov rešpektujú. Od nového vedenia krajiny očakávajú budovanie dobrých susedských vzťahov. „Zároveň sa tešíme na spoluprácu pri presadzovaní dôležitých hodnôt, ako je ochrana rodiny a na rešpektovanie princípu dobrej a konštruktívnej spolupráce členských štátov v EÚ,“ dodalo Kresťanskodemokratické hnutie.
„Úcta k porazeným, víťazovi veľa múdrosti!“ reagovala na výsledky volieb mimoparlamentná Maďarská aliancia s gratuláciou novému premiérovi. „Okrem veľmi silného mandátu dostal aj obrovskú zodpovednosť od voličov. Maďarsku prajeme komunálny mier, zachovanie a pokračovanie národnej politiky v Karpatskej kotline,“ uzavrela Maďarská aliancia.
Zobraziť fotogalériu k článku:
Parlamentné voľby v Maďarsku 2026: Orbán (Fidesz) vs. Magyar (Tisza) – fotografie
Zdroj: SITA.sk - Slovenská opozícia oslavuje prehru Orbána a Fico bude ďalší. Dostane világoš, vyhlásil Matovič © SITA Všetky práva vyhradené.
Opozícia oslavuje výsledok volieb
SaS hovorí o nádeji pre Slovensko
Matovič hovorí o prehre Fica
Súvisiace články:
Fico ďakuje Orbánovi a je pripravený na spoluprácu s Magyarom, k výsledkom volieb sa vyjadril aj Pellegrini (13. 4. 2026)
Magyar žiada od prezidenta okamžité poverenie na zostavenie vlády, následne ho vyzval k odstúpeniu – VIDEO (13. 4. 2026)
Prečo Orbán prehral? Už pred voľbami pôsobil inak ako v minulosti a analytici priblížili aj ďalší kľúčový faktor – VIDEO, FOTO (13. 4. 2026)
Magyar: Oslobodili sme Maďarsko, získali sme späť svoju vlasť (12. 4. 2026)
Viktor Orbán označil nedeľňajší výsledok parlamentných volieb za „bolestivý“ (12. 4. 2026)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Prečo Orbán prehral? Už pred voľbami pôsobil inak ako v minulosti a analytici priblížili aj ďalší kľúčový faktor – VIDEO, FOTO
Prečo Orbán prehral? Už pred voľbami pôsobil inak ako v minulosti a analytici priblížili aj ďalší kľúčový faktor – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Shoptet spája sily s Allegrom: e-shopy zo Slovenska a Česka sa dostanú k miliónom zákazníkov jedným kliknutím
Shoptet spája sily s Allegrom: e-shopy zo Slovenska a Česka sa dostanú k miliónom zákazníkov jedným kliknutím