Pondelok 13.4.2026
Meniny má Aleš
13. apríla 2026
Magyar žiada od prezidenta okamžité poverenie na zostavenie vlády, následne ho vyzval k odstúpeniu – VIDEO
Péter Magyar vo svojom víťaznom prejave v nedeľu večer vyzval viacerých verejných predstaviteľov na rezignáciu a osobitne sa obrátil na maďarského prezidenta. Ako referuje web ...
13.4.2026 (SITA.sk) - Péter Magyar vo svojom víťaznom prejave v nedeľu večer vyzval viacerých verejných predstaviteľov na rezignáciu a osobitne sa obrátil na maďarského prezidenta. Ako referuje web 444.hu, Magyar požiadal Tamása Sulyoka, aby ho ako víťaza volieb okamžite poveril zostavením novej maďarskej vlády a následne sám rezignoval z postu hlavy štátu.
Spomenutý portál pripomína, že na odvolanie Sulyoka nestačí dvojtretinová väčšina mandátov v 199-člennom parlamente, v ktorom Magyarova strana Tisza získala 138 kresiel. Potrebný je aj súhlas dvoch tretín prítomných členov Ústavného súdu. Proces odvolania maďarského prezidenta upravuje tamojšia ústava a zákon o ústavnom súde, ktoré boli prijaté v roku 2011.
Prvý z dokumentov uvádza, že jedna pätina členov parlamentu môže navrhnúť odvolanie prezidenta republiky z funkcie, ak úmyselne porušil zákon alebo spáchal trestný čin. Parlament potom o návrhu rozhoduje tajným hlasovaním. Na začatie konania o odvolaní je potrebný hlas dvoch tretín členov.
Ak za návrh hlasujú dve tretiny parlamentu, prezident nemôže vykonávať svoje právomoci, kým sa neskončí konanie o odvolaní. Vedenie konania o odvolaní však patrí do právomoci ústavného súdu, ktorý koná v súlade s ustanoveniami zákona o ústavnom súde. Podľa toho ústavný súd najprv skúma zákonnosť návrhu a začatie konania o odňatí práv. Ak návrhu vyhovie, je povinný konanie viesť bezodkladne a ústavný súd preskúma vec podobne ako „riadny“ súd a môže dokonca vypočuť prezidenta.
Konečné rozhodnutie sa prijíma dvojtretinovou väčšinou prítomných členov ústavného súdu. Môžu rozhodnúť o odvolaní prezidenta z funkcie alebo môžu rozhodnúť, že sa nedopustil porušenia zákona alebo trestného činu, za ktorý by mal byť potrestaný. V tomto prípade môže prezident republiky zostať vo funkcii bez ohľadu na rozhodnutie dvoch tretín členov parlamentu.
Zdroj: SITA.sk - Magyar žiada od prezidenta okamžité poverenie na zostavenie vlády, následne ho vyzval k odstúpeniu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Dve tretiny parlamentu nestačia
Súvisiace články:
Fico ďakuje Orbánovi a je pripravený na spoluprácu s Magyarom, k výsledkom volieb sa vyjadril aj Pellegrini (13. 4. 2026)
Magyar: Oslobodili sme Maďarsko, získali sme späť svoju vlasť (12. 4. 2026)
Viktor Orbán označil nedeľňajší výsledok parlamentných volieb za „bolestivý“ (12. 4. 2026)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Shoptet spája sily s Allegrom: e-shopy zo Slovenska a Česka sa dostanú k miliónom zákazníkov jedným kliknutím
Shoptet spája sily s Allegrom: e-shopy zo Slovenska a Česka sa dostanú k miliónom zákazníkov jedným kliknutím
<< predchádzajúci článok
Fico ďakuje Orbánovi a je pripravený na spoluprácu s Magyarom, k výsledkom volieb sa vyjadril aj Pellegrini
Fico ďakuje Orbánovi a je pripravený na spoluprácu s Magyarom, k výsledkom volieb sa vyjadril aj Pellegrini