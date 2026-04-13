 Zo zahraničia

13. apríla 2026

Magyar žiada od prezidenta okamžité poverenie na zostavenie vlády, následne ho vyzval k odstúpeniu – VIDEO


Tagy: maďarský prezident Parlamentné voľby v Maďarsku

Péter Magyar vo svojom víťaznom prejave v nedeľu večer vyzval viacerých verejných predstaviteľov na rezignáciu a osobitne sa obrátil na maďarského prezidenta. Ako referuje web ...



hungary_election_47642 676x451 13.4.2026 (SITA.sk) - Péter Magyar vo svojom víťaznom prejave v nedeľu večer vyzval viacerých verejných predstaviteľov na rezignáciu a osobitne sa obrátil na maďarského prezidenta. Ako referuje web 444.hu, Magyar požiadal Tamása Sulyoka, aby ho ako víťaza volieb okamžite poveril zostavením novej maďarskej vlády a následne sám rezignoval z postu hlavy štátu.

Dve tretiny parlamentu nestačia



Spomenutý portál pripomína, že na odvolanie Sulyoka nestačí dvojtretinová väčšina mandátov v 199-člennom parlamente, v ktorom Magyarova strana Tisza získala 138 kresiel. Potrebný je aj súhlas dvoch tretín prítomných členov Ústavného súdu. Proces odvolania maďarského prezidenta upravuje tamojšia ústava a zákon o ústavnom súde, ktoré boli prijaté v roku 2011.

Prvý z dokumentov uvádza, že jedna pätina členov parlamentu môže navrhnúť odvolanie prezidenta republiky z funkcie, ak úmyselne porušil zákon alebo spáchal trestný čin. Parlament potom o návrhu rozhoduje tajným hlasovaním. Na začatie konania o odvolaní je potrebný hlas dvoch tretín členov.
 
Zákaz vykonávania právomocí


Ak za návrh hlasujú dve tretiny parlamentu, prezident nemôže vykonávať svoje právomoci, kým sa neskončí konanie o odvolaní. Vedenie konania o odvolaní však patrí do právomoci ústavného súdu, ktorý koná v súlade s ustanoveniami zákona o ústavnom súde. Podľa toho ústavný súd najprv skúma zákonnosť návrhu a začatie konania o odňatí práv. Ak návrhu vyhovie, je povinný konanie viesť bezodkladne a ústavný súd preskúma vec podobne ako „riadny“ súd a môže dokonca vypočuť prezidenta.

Konečné rozhodnutie sa prijíma dvojtretinovou väčšinou prítomných členov ústavného súdu. Môžu rozhodnúť o odvolaní prezidenta z funkcie alebo môžu rozhodnúť, že sa nedopustil porušenia zákona alebo trestného činu, za ktorý by mal byť potrestaný. V tomto prípade môže prezident republiky zostať vo funkcii bez ohľadu na rozhodnutie dvoch tretín členov parlamentu.

Parlamentné voľby v Maďarsku 2026: Orbán (Fidesz) vs. Magyar (Tisza) – fotografie


Zdroj: SITA.sk - Magyar žiada od prezidenta okamžité poverenie na zostavenie vlády, následne ho vyzval k odstúpeniu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

