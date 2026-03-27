 Sobota 28.3.2026
 Meniny má Soňa
 Z domova

27. marca 2026

Siahne Európska komisia Slovensku na eurofondy pre masívne útoky na právny štát?


Tagy: Eurofondy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS)

Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu vyzval Európsku komisiu, aby siahla Slovensku na



gettyimages 465884524 676x451 27.3.2026 (SITA.sk) - Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu vyzval Európsku komisiu, aby siahla Slovensku na eurofondy. Tvrdí to Nadácia Zastavme korupciu s tým, že dôvodmi sú masívne útoky na právny štát.


„V poslednej dobe na Slovensku sledujeme útoky a ničenie nezávislých inštitúcií, vytváranie priestoru pre korupciu a rozkrádanie slovenských aj európskych peňazí, postupné okliešťovanie našich občianskych práv, útoky na nezávislých sudcov a prokurátorov,“ skonštatovala na sociálnej sieti nadácia.

Európska komisia sa teraz podľa Zastavme korupciu má rozhodnúť, či voči Slovensku začne konať, a ak áno, pošle vláde oficiálne upozornenie. Slovenská vláda sa následne bude môcť vyjadriť, pričom v prípade, že komisia nebude spokojná, môže navrhnúť zmrazenie, zníženie či pozastavenie eurofondov. O návrhu následne budú hlasovať členské štáty v Rade Európskej únie.

„Prečo sa do nás 'Brusel' stará? Krajiny EÚ nám posielajú miliardy eur na rozvoj našej krajiny. Ak vidia, že tieto peniaze nechávame rozkrádať, majú právo zakročiť," zdôraznila nadácia s tým, že je spolok demokratických krajín, ktoré sa zaviazali k istým hodnotám a pravidlám. „Ak ich nedodržiavame, sú na mieste sankcie,“ dodala nadácia.

Zdroj: SITA.sk - Siahne Európska komisia Slovensku na eurofondy pre masívne útoky na právny štát? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Eurofondy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS)
