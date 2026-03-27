 Sobota 28.3.2026
 Meniny má Soňa
 24hod.sk    Z domova

27. marca 2026

Malatinec podal návrh na zmenu zákona o FPU, ale ministerku uistil o jednej dôležitej veci – VIDEO


malatinec roman 676x504 27.3.2026 (SITA.sk) - Poslanec Strany vidieka Roman Malatinec podal do podateľne Národnej rady (NR) SR návrh na zmenu Zákona o Fonde na podporu umenia (FPU). Učinil tak na základe prísľubu z včerajšej tlačovej konferencie, kde kritizoval fungovanie FPU i nedostatočnú podporu folklórnych festivalov na Slovensku. Informoval o tom mediálny tím Strany vidieka.

Výzva na spoločné rokovanie


Poslanec tiež na sociálnej sieti uistil ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS), že je stále poslancom vládnej koalície. Zároveň ale Malatinec považuje za dôležité diskutovať naprieč celým kultúrnym spektrom na Slovensku o dopadoch zmien v FPU. Vyzval tiež všetkých zástupcov kultúrnych organizácií a organizácií pod rezortom kultúry na spoločné rokovanie na pôde parlamentu.

„Pani ministerka, chcem vás zároveň pozvať do národnej rady. Prosím, napíšte mi za vaše organizácie mená zástupcov, ktorí by sa mohli zúčastniť stretnutia hneď, ako začne rokovanie. Mojím cieľom je zorganizovať spoločné stretnutie s poslancami a s vami – zástupcami kultúrnych organizácií, či už ide o asociácie kultúrnych centier, iniciatívy ako Otvorená kultúra alebo zástupcov samospráv a združení,“ obracia sa poslanec Malatinec na šéfku rezortu kultúry.

Podpora rozvoja kultúry


Malatinec tiež plánuje komunikovať so všetkými klubmi v NR SR a hľadať podporu pre svoj návrh. Stav vo Fonde je podľa poslancovho názoru neudržateľný, zmenou legislatívy chce dosiahnuť, aby FPU začal opäť plniť svoju úlohu, teda podporovať rozvoj kultúry na Slovensku.

„Priatelia, držme si palce. Podávam návrh zákona o fonde na podporu umenia, aby sme zjemnili dopady najmä na vás,“ obrátil sa na záver na kultúrnu obec na Slovensku.

Zdroj: SITA.sk - Malatinec podal návrh na zmenu zákona o FPU, ale ministerku uistil o jednej dôležitej veci – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

