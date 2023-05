Skupina ABBA nechce vystúpiť na Eurovízii 2024

Dvaja členovia skupiny ABBA Benny Andersson a Björn Ulvaeus vylúčili, že by ich kapela mohla vystúpiť na budúcom ročníku Eurovízie, ktorý sa bude konať vo Švédsku.





Britský denník The Guardian pripomenul, že Švédsko sa o rok stane organizátorom najväčšieho naživo vysielaného hudobného podujatia na svete po tom, ako švédska speváčka Loreen vyhrala tohtoročnú súťaž, ktorú v mene vojnou zmietanej Ukrajiny organizovala Británia.Víťazstvo Loreen v speváckej súťaži konanej v Liverpoole okamžite vyvolalo špekulácie, že na pódium pesničkovej súťaže Eurovízie by na budúci rok mohla vystúpiť aj ABBA.Jej mužskí členovia Björn Ulvaeus a Benny Andersson však v rozhovore, ktorý bol vo štvrtok odvysielaný v Británii, bagatelizovali túto možnosť - napriek tomu, že v roku 2024 uplynie 50 rokov odvtedy, keď ABBA s piesňou Waterloo túto súťaž vyhrala.V rozhovore pre reláciu BBC Newsnight Andersson vyhlásil, že ABBA "v žiadnom prípade" nevystúpi."Nechcem. A ak nechcem ja, nebudú chcieť ani ostatní. Je to rovnaké pre všetkých štyroch. Ak niekto povie nie - je to nie," vysvetlil.Ulvaeus dodal: "Môžeme oslavovať 50 rokov skupiny ABBA aj bez toho, aby sme boli na pódiu."Skupina ABBA, ktorú spolu s Björnom Ulvaeusom a Benny Andersson tvorili aj Agnetha Faltskogová a Anni-Frid Lyngstadová, sa medzinárodne preslávila práve po úspechu v Eurovízii v roku 1974.Skupina predala stovky miliónov nahrávok a dostala sa na vrchol hitparád po celom svete, vrátane americkej - v roku 1977 - s piesňou Dancing Queen. Medzi jej ďalšie svetové hity patria Super Trouper, Money, Money, Money a Knowing Me, Knowing You.V roku 1981 skupina vydala - podľa vlastných slov - posledný album a nasledujúci rok sa rozpadla.Jej úspech však pokračoval - najmä vďaka kompilácii ABBA Gold vydanej v roku 1992 a potom aj v roku 2021, keď vydali svoj prvý nový album po takmer 40 rokoch.V Londýne tiež spustili nový koncertný formát, v ktorom vystupujú digitálne avatary - nazvané Abbatars -, ktoré hrajú ich hity a podobajú sa na členov skupiny v ich podobe z roku 1979.