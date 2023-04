Sládek otvoril výstavu svojich obrazov i festival pantomími

Svetoznámy mím Milan Sládek otvoril v utorok (18. 4.) v Bratislave výstavu svojich výtvarných diel a festival komorných pantomimických predstavení. Podujatie pri príležitosti umelcových 85. narodenín sa koná v Galérii Umelka.





Jubilujúci Sládek výstavou poukazuje na to, že pantomimické umenie je zároveň aj výtvarné umenie. "Pri štylizácii, ktorú robím, keď hľadám gestický alebo mimický výraz, aj poloha, pozícia tela a jeho kompozícia hrá veľkú úlohu. Moji kolegovia hovorili, že maľujem stále iba seba samého, je to možno tým, že vychádzam zo svojej vlastnej fyzickej skúsenosti," povedal Sládek k výtvarnej tvorbe, ktorá vzniká počas divadelnej práce.Výstavu tvoria obrazy, ale aj masky a kostýmy. V jednej z miestností Umelky si návštevníci môžu pozrieť i bábky z Figarovej svadby, predstavenia, ktoré Sládek pôvodne vytvoril pre operný súbor v kórejskom Soule. "Potom som to ponúkol národnému divadlu, tridsaťkrát sme hrali Figarovu svadbu v tejto verzii v národnom divadle s veľkým úspechom," spomína autor, mím a režisér, ktorý Mozartovu operu Figarova svadba prezentoval v SND rečou bábok začiatkom 90. rokov.

"Vystavujeme diela od roku 1993 až do roku 2023, máme tu dielo, ktoré vzniklo pred tromi týždňami v spolupráci s Lukom Brasem priamo v Kolíne nad Rýnom na predstavení Antigona, je to monumentálne dielo," uviedla kurátorka výstavy, historička umenia Dagmar Kudoláni Srnenská.



Milan Sládek sa na festivale v Bratislave predstaví počas piatich večerov v komorných predstaveniach z ostatných rokov. V programe figuruje inscenácia Život a smrť kráľa Leara, Shakespearovu hru pre svetoznámeho míma prepísal nemecký divadelný režisér Hansgünther Heyme. "Dokonca ma donútil hovoriť po nemecky, z toho mám vždy hrôzu, takže predstavenie bude v nemčine, ale treba ho ukázať, pretože je veľmi odvážne a iné," poznamenal Sládek, ktorý divákom ponúkne aj kreáciu s názvom Magic Four. Jedno predstavenie zahrajú na festivale aj umelcovi bývalí žiaci a nasledovníci, pripravená je i hudobno-výtvarno-pohybová performancia či komentovaná prehliadka výstavy. Podujatie organizujú občianske združenie LECA a umelecká agentúra LECA production.



Festival potrvá do 2. mája, výstavu si môžu návštevníci Galérie Umelka pozrieť do 14. mája.