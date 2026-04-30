|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 30.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anastázia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. apríla 2026
Slovákom už nestačia aktuálne politické strany a rozhliadajú sa po nových subjektoch, zmenu by uvítali aj voliči Smeru a Progresívneho Slovenska
Najnižší záujem o nový politický subjekt bol zmapovaný pri voličoch Republiky a Hnutia Slovensko. Takmer každý desiaty Slovák si nevie vybrať zo súčasných
Zdieľať
30.4.2026 (SITA.sk) - Najnižší záujem o nový politický subjekt bol zmapovaný pri voličoch Republiky a Hnutia Slovensko.
Takmer každý desiaty Slovák si nevie vybrať zo súčasných politických strán. Dopyt po novom politickom subjekte je pritom známkou nespokojnosti občanov s aktuálnou politickou situáciou v krajine.
Vyplynulo to z prieskumu agentúry SCIO, podľa ktorého 8,57 percenta respondentov hľadá novú stranu, pretože im aktuálna politická ponuka nestačí. Agentúra vykonávala prieskum od 27. do 31. marca na vzorke 1 025 respondentov.
Výsledky prieskumu ukázali, že nové politické subjekty majú najväčší potenciál medzi ženami, v najmladšej vekovej kategórii do 29 rokov a tiež v kategórii od 40 do 49 rokov.
"Najvýraznejší dopyt evidujeme medzi respondentmi so základným vzdelaním, kde nový politický subjekt preferuje až 17,6 percenta opýtaných," priblížila agentúra. Z prieskumu ďalej vyplýva, že najväčší záujem smerujúci k zmene je medzi voličmi strany Hlas-SD (9,09 %) a Kresťanskodemokratického hnutia (9,09 %).
Ide teda o takmer každého desiateho voliča. Najnižší záujem o nový politický subjekt majú voliči hnutia Republika (1,74 %) a Hnutia Slovensko (1,49 %). Záujem o novú politickú stranu v prieskume deklarovalo aj 6,74 percenta voličov koaličnej strany Smer-SD a 3,8 percenta voličov opozičného Progresívneho Slovenska.
Zistenia z prieskumu podľa hlavného analytika agentúry SCIO Martina Klusa naznačujú, že časť voličov nie je spokojná ani v rámci etablovaných politických strán. Nejde podľa neho iba o nenaplnené očakávania voličov.
"Svoju úlohu zohráva aj relatívne jednoduchý proces zakladania nových strán, relatívne nízka volebná kaucia či dosiahnuteľný prah zvoliteľnosti. V kombinácii s jedným volebným obvodom to vytvára priaznivé prostredie pre vstup nových subjektov na politickú scénu," vysvetlil Klus a pripomenul, že od roku 1992 sa na Slovensku neuskutočnili voľby, v ktorých by sa nepresadil aspoň jeden nový politický subjekt.
Podľa analytika je tak pravdepodobné, že sa tak stane aj vo voľbách v roku 2027. "To môže výrazne ovplyvniť budúcu politickú mapu Slovenska, vrátane kontinuity vlády Roberta Fica (Smer-SD) či zásadnej politickej zmeny," uzavrel hlavný analytik.
Zdroj: SITA.sk - Slovákom už nestačia aktuálne politické strany a rozhliadajú sa po nových subjektoch, zmenu by uvítali aj voliči Smeru a Progresívneho Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.
Zmenu chcú najmä voliči Hlasu a KDH
Najnižší záujem o nový politický subjekt
Jednoduchý proces zakladania nových strán
