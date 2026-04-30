|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 30.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anastázia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. apríla 2026
Americká blokáda podľa Teheránu len prehlbuje napätie a USA ňou aj tak nič nedosiahnu. Je úplne zbytočná
Takéto kroky „neposilňujú regionálnu bezpečnosť, ale sú zdrojom napätia a narúšajú trvalú stabilitu v Perzskom zálive,“ upozornil iránsky prezident.
Zdieľať
30.4.2026 (SITA.sk) - Takéto kroky „neposilňujú regionálnu bezpečnosť, ale sú zdrojom napätia a narúšajú trvalú stabilitu v Perzskom zálive,“ upozornil iránsky prezident.
Iránsky prezident Masúd Pezeškján vo štvrtok vyhlásil, že americká námorná blokáda iránskych prístavov len prehlbuje napätie v Perzskom zálive a svoje ciele aj tak nedosiahne.
„Akýkoľvek pokus o uvalenie námornej blokády alebo obmedzení v rozpore s medzinárodným právom a odsúdený na neúspech“ uviedol vo vyhlásení s tým, že takéto kroky „neposilňujú regionálnu bezpečnosť, ale sú zdrojom napätia a narúšajú trvalú stabilitu v Perzskom zálive“.
Spojené štáty zaviedli blokádu iránskych prístavov a pobrežia niekoľko dní po uzavretí dočasného prímeria s Teheránom, ktorý od vypuknutia vojny koncom februára blokuje strategický Hormuzský prieliv. Americký prezident Donald Trump v stredu nariadil bezpečnostným predstaviteľom pripraviť sa na dlhodobú blokádu Iránu.
Podľa ministra ropného priemyslu Mohsena Paknedžáda Spojene štáty blokádou nič nedosiahnu a odmietol aj obavy o dodávky energií. „Zamestnanci v ropnom priemysle nepretržite pracujú, aby sme zabezpečili bezproblémové poskytovanie služieb,“ povedal pre štátnu televíziu.
Zdroj: SITA.sk - Americká blokáda podľa Teheránu len prehlbuje napätie a USA ňou aj tak nič nedosiahnu. Je úplne zbytočná © SITA Všetky práva vyhradené.
Iránsky prezident Masúd Pezeškján vo štvrtok vyhlásil, že americká námorná blokáda iránskych prístavov len prehlbuje napätie v Perzskom zálive a svoje ciele aj tak nedosiahne.
„Akýkoľvek pokus o uvalenie námornej blokády alebo obmedzení v rozpore s medzinárodným právom a odsúdený na neúspech“ uviedol vo vyhlásení s tým, že takéto kroky „neposilňujú regionálnu bezpečnosť, ale sú zdrojom napätia a narúšajú trvalú stabilitu v Perzskom zálive“.
Spojené štáty zaviedli blokádu iránskych prístavov a pobrežia niekoľko dní po uzavretí dočasného prímeria s Teheránom, ktorý od vypuknutia vojny koncom februára blokuje strategický Hormuzský prieliv. Americký prezident Donald Trump v stredu nariadil bezpečnostným predstaviteľom pripraviť sa na dlhodobú blokádu Iránu.
Podľa ministra ropného priemyslu Mohsena Paknedžáda Spojene štáty blokádou nič nedosiahnu a odmietol aj obavy o dodávky energií. „Zamestnanci v ropnom priemysle nepretržite pracujú, aby sme zabezpečili bezproblémové poskytovanie služieb,“ povedal pre štátnu televíziu.
Zdroj: SITA.sk - Americká blokáda podľa Teheránu len prehlbuje napätie a USA ňou aj tak nič nedosiahnu. Je úplne zbytočná © SITA Všetky práva vyhradené.
