 Štvrtok 30.4.2026
 Meniny má Anastázia
30. apríla 2026

Americká blokáda podľa Teheránu len prehlbuje napätie a USA ňou aj tak nič nedosiahnu. Je úplne zbytočná


Tagy: Blokáda Hormuzský prieliv Vojna na Blízkom východe

Takéto kroky „neposilňujú regionálnu bezpečnosť, ale sú zdrojom napätia a narúšajú trvalú stabilitu v Perzskom zálive,“ upozornil iránsky prezident.



30.4.2026 (SITA.sk) - Takéto kroky „neposilňujú regionálnu bezpečnosť, ale sú zdrojom napätia a narúšajú trvalú stabilitu v Perzskom zálive," upozornil iránsky prezident.


Iránsky prezident Masúd Pezeškján vo štvrtok vyhlásil, že americká námorná blokáda iránskych prístavov len prehlbuje napätie v Perzskom zálive a svoje ciele aj tak nedosiahne.

„Akýkoľvek pokus o uvalenie námornej blokády alebo obmedzení v rozpore s medzinárodným právom a odsúdený na neúspech“ uviedol vo vyhlásení s tým, že takéto kroky „neposilňujú regionálnu bezpečnosť, ale sú zdrojom napätia a narúšajú trvalú stabilitu v Perzskom zálive“.

Spojené štáty zaviedli blokádu iránskych prístavov a pobrežia niekoľko dní po uzavretí dočasného prímeria s Teheránom, ktorý od vypuknutia vojny koncom februára blokuje strategický Hormuzský prieliv. Americký prezident Donald Trump v stredu nariadil bezpečnostným predstaviteľom pripraviť sa na dlhodobú blokádu Iránu.

Podľa ministra ropného priemyslu Mohsena Paknedžáda Spojene štáty blokádou nič nedosiahnu a odmietol aj obavy o dodávky energií. „Zamestnanci v ropnom priemysle nepretržite  pracujú, aby sme zabezpečili bezproblémové poskytovanie služieb,“ povedal pre štátnu televíziu.
 
 

 




Zdroj: SITA.sk - Americká blokáda podľa Teheránu len prehlbuje napätie a USA ňou aj tak nič nedosiahnu. Je úplne zbytočná © SITA Všetky práva vyhradené.

Súvisiace články:


 Ropa na štvorročnom maxime, dlhodobá blokáda môže vojnu na Blízkom východe zmeniť na zamrznutý konflikt (30. 4. 2026)
 Irán odkazuje: USA už nemôžu ostatným štátom prikazovať, čo majú robiť (28. 4. 2026)
 Svetoví lídri reagujú na prímerie medzi USA a Iránom, vyzývajú na mier (8. 4. 2026)
 USA aj Irán tvrdia, že prímerie je ich víťazstvom, situácia je nejasná (8. 4. 2026)
 Šaríf: Irán, USA a ich spojenci súhlasili s okamžitým prímerím (8. 4. 2026)
 Trump: Návrh na prímerie nie je dostačujúci, ale je to „významný krok“ (6. 4. 2026)
 Trump: USA by nemuseli pomôcť spojencom v NATO (28. 3. 2026)
 Blízky východ na pokraji eskalácie, rakety, drony a hrozby rozsiahleho konfliktu (22. 3. 2026)
 Trump dal Iránu 48 hodín na úplné otvorenie Hormuzského prielivu (22. 3. 2026)
 Irán hrozí zabitím Netanjahua, konflikt na Blízkom východe sa ďalej vyostruje (15. 3. 2026)



nasledujúci článok >>
Slovákom už nestačia aktuálne politické strany a rozhliadajú sa po nových subjektoch, zmenu by uvítali aj voliči Smeru a Progresívneho Slovenska
<< predchádzajúci článok
V korupčnej kauze na východoslovenských súdoch padol rozsudok, vinný je len exposlanec

