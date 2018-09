SLOVENČINA: Zamotať hlavu dokážu aj české predpony

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 4. septembra (TASR) - Za mnohé chyby v slovenských textoch môže čeština, resp. jej ťažko vykoreniteľné vplyvy. Okrem konkrétnych bohemizmov, ktoré u nás fungujú ako nespisovné slová, sa to týka najmä prípon a predpôn.Nespisovné predpony českého pôvodu sa zvyknú používať najmä v slovách prehlásenie, doprovod, doporučenie.Prehlásenie je spisovné jedine vo význame „odhlásiť odniekiaľ a prihlásiť inam“. Katastrofické scenáre o prehlasovaní klubov do nižšej súťaže sa nenaplnili. Čas na prehlásenie auta sa skrátil na dva dni a najneskôr v piatok si musia motoristi vybrať jednu z ôsmich poisťovní.Inak sa po slovensky zásadne vyhlasuje, podpisujú sa čestné vyhlásenia a pod. Nesprávne sú teda výroky typu: Podľa vlastných prehlásení pokladá al-Káida za svoj prioritný cieľ nastolenie kalifátu a šírenie islamskej viery do iných krajín. Zhotoviteľ prehlásil, že urobí všetko preto, aby sa termín ukončenia stavby dodržal. Ešte pred hlasovacou procedúrou primátor prehlásil, že sa vzdáva odmien a venuje ich na charitatívne účely. Vo všetkých týchto prípadoch ide o vyhlasovanie a vyhlásenia.S doprovodom a doprevádzaním sa stretávame najmä v textoch o hudbe (Helenu Vondráčkovú bude doprevádzať pätnásťčlenný orchester Gustava Broma.). Tam i všade inde však slovenčina pozná iba sprievod a sprevádzanie. Nespisovné slová sú aj vo vetách: Plechové tátoše na KDI KR PZ budú slúžiť na doprovody štátnych činiteľov. Krízu medzi majiteľmi a nájomníkmi doprevádza ostrý politický spor. Michalovčanky potleskom, skandovaním a pokrikmi doprevádzali každú úspešnú akciu svojich spoluhráčok. Správne má byť: sprievody štátnych činiteľov, krízu sprevádza spor, Michalovčanky sprevádzali akciu spoluhráčok.Doporučiť, doporučovať a vypisovať doporučenia tiež možno iba za našou západnou hranicou – na Slovensku sa odporúča. Nemôžeme teda povedať: Súčasťou trestu je aj sexuologické liečenie, ktoré doporučili znalci. Tento rok sa na základe doporučenia pamiatkarov vymuruje časť hradného múru. Vedenie Bohemky údajne Čontofalskému doporučilo, aby o probléme nehovoril verejne. Znalci aj vedenie odporučili a pamiatkari vyslovili odporúčanie.Podľa Slovenského národného korpusu sa v slovenčine jednoznačne najviac darí prehlasovaniu a prehláseniam. Doprevádzanie a doprovody majú oproti týmto výrazom menej ako polovičný výskyt. A najmenej sa v našich textoch vyskytujú doporučenia – je ich menej než štvrtina z prehlásení.